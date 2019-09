Adolescenta din Targu Mures data disparuta a fost gasita in alt judet

Ziare.

Politistii au stabilit ca ea a plecat de acasa de bunavoie, insotita de o femeie, careia i-a cerut ajutorul pentru rezolvarea unor neintelegeri din familie."In urma verificarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca minora a plecat de bunavoie de acasa, insotita de o femeie adulta, careia i-a solicitat sprijinul pentru rezolvarea unor neintelegeri din familie", arata Politia Mures.Tanara nu a fost victima vreunei infractiuni, iar in acest moment se afla in grija autoritatilor statului.Politia Mures multumeste institutiilor si persoanelor care au acordat sprijin pentru gasirea fetei.Politistii au fost sesizati, luni, de o femeie din municipiul Targu Mures despre faptul ca, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 6.00, fiica sa in varsta de 16 ani a iesit din imobil pentru a merge in curte, dar nu a mai revenit