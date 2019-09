Adolescenta la un pas de sinucidere, salvata de politisti

Ziare.

com

"In seara de 12 septembrie, Politia Capitalei a fost anuntata de Asociatia Telefonul Copilului ca la acel moment se aflau in legatura telefonica cu o minora, care le-a spus ca vrea sa moara, ca are motive sa recurga la un gest care sa conduca la acest final. Psihologul care a interactionat cu fata a reusit sa o mentina in convorbire, rastimp in care a anuntat si Politia.Imediat au fost mobilizate mai multe echipe si au fost demarate verificari pentru identificarea locatiei in care se afla minora. De asemenea, pentru o reactie rapida, doi politisti s-au deplasat chiar in call center, de unde transmiteau detalii echipelor din teren, orice informatie fiind foarte importanta avand in vedere ca fata nu a dat detalii despre locatia sa", anunta Politia Capitalei.Cu sprijin operativ din partea Inspectoratului General al Politiei Romane a fost identificata o prima adresa, de unde au fost obtinute date cu privire la imobilul unde se putea afla fata. Astfel, s-a ajuns la un bloc situat pe raza sectorului 4."Au fost efectuate verificari in imobil, iar politistii din teren au identificat o adresa, posibil cea unde s-ar fi aflat fata care a sunat la Telefonul Copilului. Au batut cu putere in usa, moment in care cei aflati in call center le-au confirmat ca este locatia corecta, pentru ca pe fondul convorbirii s-au auzit bataile in usa.Nu a fost necesara patrunderea in forta pentru ca tanara a deschis. Era constienta, somnolenta si intr-o stare de sanatate precara. A fost transportata, cu ambulanta, la spital, unde a ramas in grija medicilor", precizeaza Politia.In actiunea de cautare au fost angrenati politisti din 3 sectoare ale Capitalei, intreaga operatiune fiind finalizata in aproximativ 45 de minute.La acest moment, politistii din cadrul Sectiei 16 fac cercetari pentru a stabili ce a condus la acest gest.