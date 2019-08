Adolescentul care ar fi violat-o pe fata plina de sange din Galati a fost gasit si dus la audieri

Directia Copilului sustine ca fata plina de sange din Galati nu a fost violata

Politia Judeteana Galati a precizat ca s-a intocmit dosar penal pentru relatii sexuale cu un minor, urmand a stabili daca a fost vorba despre un viol.Totodata, Politia a anuntat cercetarea disciplinara a doi politisti surprinsi asistand pasiv la momentul aparitiei unei fete de 14 ani, plina de sange, pe o strada din oras.Potrivit reprezentantilor IPJ Galati, agentii care nu au avut nicio reactie la vederea copilei de 14 ani, aflata intr-o situatie grava, fac deja obiectul unei anchete interne, la finalul careia vor fi dispuse masuri ce pot ajunge pana la destituirea din Politie.Cazul a ajuns in atentia conducerii IPJ Galati dupa ce, in week-end, pe o retea de socializare a aparut o filmare care surprinde o fata plina de sange, o masina de Politie, mai multi cetateni si doi angajati ai unei firme de securitate.Oamenii de pe trotuar solicita ajutorul politistilor care refuza sa coboare din masina, in ciuda insistentelor. Victima pare ingrozita si refuza sa vorbeasca cu oamenii care i-au sarit in ajutor, in timp ce politistii asista pasiv la intreaga scena. In cele din urma, fata a fost transportata la spital.Cei doi politisti a caror atitudine face acum obiectul unei anchete interne in cadrul IPJ Galati sunt de la Sectia 1 de politie Galati. Unul dintre agentii care nu au intervenit in sprijinul fetei de 14 ani este chiar o femeie. Ambii au gradul de agent, unul dintre ei este absolvent al Scolii de Agenti, promotia 2016, celalalt este angajat din sursa externa in anul 2017. In perioada cercetarii disciplinare, celor doi nu li se suspenda activitatea.Potrivit directorului adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati, Ciprian Groza, fata de 14 ani traieste intr-un centru de plasament, iar sambata si-a luat bilet de voie intre orele 17.00-20.00, spunand ca se va plimba prin oras. Fata ar fi mers insa la domiciliul prietenului sau, un baiat de 15 ani, cu care se cunostea de circa o luna, iar acolo ar fi intretinut de buna voie relatii sexuale cu el "Cu acest baiat de 15 ani, minora ar mai fi avut patru intalniri de acest gen. La domiciliul lui, din spusele fetei, s-ar fi consumat un act sexual consfintit de ambele parti, urmat de ce stim ca s-a intamplat, acea hemoragie a fetitei. Se pare ca nu ar fi fost prima relatie sexuala a fetei", a declarat Groza.Reprezentantul DGASPC Galati spune ca exista niste proceduri pe care fata le-a respectat, in speta biletul de voie solicitat, insa ea ar fi mers nu la plimbare, cum a declarat, ci la domiciliul prietenului sau.De asemenea, Groza a anuntat la ca la nivelul DGASPC Galati a fost inceputa o ancheta.Intre timp, copila a fost supusa unei interventii chirurgicale, iar dupa operatie a inceput sedintele de consiliere psihologica.Potrivit directorului de la SAJ Galati, Mihai Polinschi, ambulanta a fost solicitata la 112 de un agent de politie. La venirea echipajului medical, in zona unei benzinarii din Galati, fata de 14 ani, parea a fi in stare de soc emotional si prezenta un soc hemoragic important."Nu a declarat direct ca a fost victima unui viol, a aprobat insa tacit. Probabil ca au fost niste indicii care au facut ca asistenta noastra sa traga concluzia ca fata a fost supusa unei agresiuni. Ulterior, ea si-a schimbat declaratiile. Tacit ar fi admis ca e vorba de o agresiune. Copila parea socata, avea o hemoragie importanta de origine vaginala.Am preluat-o din fata unei statii peco si am dus-o la Spitalul de Copii de unde a fost transportata apoi la Spitalul Judetean Galati, unde a fost operata. Parea socata, cu hainele pline de sange in jumatatea inferioara a corpului, cu o sangerare vaginala care a continuat. Asistenta noastra cu mult tact a reusit sa obtina niste indicii ca ar fi fost o agresiune, dar ulterior declaratia s-a schimbat. E treaba Politiei sa stabileasca ce s-a intamplat", a declarat directorul SAJ Galati, Mihai Polinschi.