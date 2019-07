Agentul care a vorbit cu Alexandra la telefon spune ca nu a avut o atitudine refractara: Fata a precizat cartierul in care se afla

Ziare.

Intrebat daca i-a cerut fetei indicii despre locul in care se afla, politistul a precizat ca a solicitat informatii pentru a le completa pe cele de la STS, dar si pentru a-i ajuta pe colegii din teren."N-am avut nicio clipa o atitudine refractara, cum ii zice acolo (raportul MAI, n.r.), pentru ca mi-am dat seama din primele cuvinte ale ei si plangea, suspina, deci nu aveam cum sa nu reactionez la treaba asta. Din contra, i-am spus de nenumarate ori sa stea linistita ca ajunge un echipaj de politie acolo, la ea. (...) Am intrebat-o cum a ajuns acolo sau cum se afla zona respectiva. Noi, de la dispecerat, nu cunoastem zona Caracalului. (...) Nu cunoastem cum ar zis ea: 'Am trecut pe langa un dig si sunt in Bold, cam asa ceva'. Nu stiam ce e acela Bold, de aia imi aduc aminte ca am intrebat-o: 'Bold e in judetul Olt acolo, ce e?'. Si atunci ea a zis: 'Stati putin ca am gasit eu o carte de vizita' si mi-a citit de pe ea, numele, ce scria acolo", a declarat Vasilica Florescu Viorel, la Romania Tv.Florescu a mai spus ca fata a revenit si a precizat ca nu a ajuns echipajul de politie: "I-am zis ca politistii probabil sunt pe drum, i-am zis sa se linisteasca in continuare"."A trecut prin foarte multe probleme, ca e rapita si viol si mi-a mai spus ca este si batuta. (...) Cunoastem vocea omului, nu sunt de ieri, de azi. Nu am avut intentie sa nu iau in serios apelul fetei. Nu ma simt vinovat la treaba asta decat poate ca... Am conlucrat cu cei de la judiciar, ne-am uitat pe harta, ce activitati au desfasurat cei de la Caracal", mai explica Florescu Vasilica.La randul sau, Nicolae Mirea, seful demis al Politiei Caracal, a declarat la acelasi post de televiziune ca nu stia de faptul ca Alexandra a dat numele cartierului in care se afla."Nimeni nu a venit sa imi spuna mie asta. Oamenii erau toti in teren si numai prin telefon am vorbit cu ei, eu nu m-am dus la nimeni si nu a venit nimeni la mine sa imi spuna asta. I-am coordonat prin telefon. Nu, am vorbit cu agentul meu de la Investigatii criminale, care i-a luat telefonul de la ureche (celuilalt politist - n.r.) si a vorbit la telefon cu fata.Nu a spus niciodata de Bold, ca nu eram nebuni sa cautam intr-un cartier la 2 kilometri distanta. (...) Prima data cand a sunat fata, am sunat pe numarul ala si nu ne-a mai raspuns. Peste cam o jumatate de ora a sunat ea din nou. Nu stiu daca au sunat subordonatii mei sau... atunci a apucat sa le spuna ca vede un brad, vede un nuc, ca sunt niste caini. Dar ne-a dus in eroare cu o poarta rosie, care nu era la drum", a spus Mirea."Cand stiu acuma tot, toate cercetarile, rezulta clar ca fata atunci cand a vorbit cu noi cred ca atunci a fost surprinsa la telefon si de atunci pana am identificat noi locul, al 1.30 - 2 noaptea, cand a venit DOS-ul si ne-a spus "Asta e", nu ne mai suparam ca nu am intrat la 3 sau la.... Durerea e atat de mare incat va dati seama, oricum nu mai puteam face. Atunci nu aveam de unde sa stim, dar acum stim. Imi pare foarte rau ca nu am putut face nimic pentru copilul asta", a completat Mirea.Politistul care a discutat cu Alexandra, atunci cand a sunat la 112 pentru a cere ajutor, ar fi avut o atitudine refractara fata de situatia prezentata de fata si nu a dat dovada de implicare pentru a obtine mai multe date privind locul in care este sechestrata, arata raportul MAI, potrivit unor surse.Surse apropiate anchetei cazului din crimelor din Caracal au precizat, pentru Mediafax, ca in raportul Ministerului de Interne se arata ca agentul de politie cu care Alexandra a discutat atunci cand a sunat la 112 ar fi dat dovada de o "atitudine refractara" fata de tanara.In acelasi raport se mai arata ca politistul nici nu s-a implicat si nu i-a pus Alexandrei mai multe intrebari pentru a fi identificat mai usor locul in care aceasta este sechestrata.Mai mult, agentul nu a consiliat tanara si nici nu i-a oferit sfaturi privind comportamentul pe care trebuie sa-l aiba in situatia in care se afla, pana la sosirea echipajelor de politie, arata aceleasi surse.