Alba Iulia: O femeie a fost muscata de un pitbull lasat liber. I-a ucis si cainele si a atacat politistii

"Seara trecuta, o femeie de 29 de ani a fost atacata si muscata de un caine, posibil din rasa pitbull, in timp ce se plimba cu bichonul sau pe o strada din Alba Iulia. Femeia a suferit leziuni la un picior si la umar, iar catelul ei a murit. Cainele agresiv a fugit si pana acum nu a fost gasit. Cautarile sunt continuate de politisti impreuna cu jandarmii si politia locala. Totodata, se fac cercetari pentru identificarea proprietarului acestuia", precizeaza IPJ Alba.Femeia a fost transportata la spital.A fost intocmit un dosar penal sub aspectul infractiunii de neluarea masurilor de prevenire a atacului canin.Inspectoratul Judetean de Jandarmi arata ca atunci cand fortele de ordine au ajuns la fata locului, cainele era inca agresiv si nu a putut fi prins."La fata locului au fost un echipaj de jandarmi si un echipaj de politie . In continuare, cainele era foarte agresiv, atacand si fortele de ordine. S-au luat masuri pentru indepartarea cainelui. Echipajele au ramas in zona pentru cautarea cainelui pana dupa ora 23:00, dar acesta nu a mai fost gasit si nici proprietarul nu a fost identificat", se arata intr-o informare a IJJ Alba.