"Copilul de 2 ani disparut in Suceava si cautat de peste 100 de politisti a fost gasit mort"

UPDATE 15:50

Ziare.

com

Cautarea copilului a inceput de vineri seara, dupa ce parintii au alertat politia. In cursul serii, au fost folosite camere cu termoviziune si caini de cautare pentru detectarea urmelor.De asemenea, a fost adus si unpentru a ajuta la cautari.Sambata, baietelul a fost gasit mort la 1 kilometru de casa. La prima examinare, corpul copilului nu prezenta urme de violenta , astfel ca o posibila cauza a decesului este frigul.Parintii baiatului au spus ca ultima oara cand l-au vazut, acesta se juca in fata curtii, vineri, in jurul orei 18:30.Politia a facut publice semnalmentele copilului, astfel incat orice persoana care detine informatii a putut suna la numarul unic de urgenta. La momentul disparitiei, copilul purta imbracaminte de culoare verde, iar in picioare avea ghetute mov.A.D.