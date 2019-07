Alexandria: Mai multi taximetristi au dus la politie un barbat care ar hartui femei. Este cercetat in mai multe dosare, dar a fost eliberat

Ziare.

Barbatul a fost prins, in noaptea de sambata spre duminica, in centrul orasului Alexandria de mai multi taximetristi si a fost predat politiei.Totul s-a intamplat pe platoul din fata Casei de Cultura din Alexandria, unde cativa taximetristi au prins si imobilizat un barbat, despre care spun ca ar urmari si hartui femei pe strada.O femeie a povestit ca barbatul a mai fost ridicat de autoritati si in trecut, dar intotdeauna a ajuns din nou pe strazi."Am ghinionul sa stea la mine in cartier. Eu cred ca am fost printre primele persoane care au chemat Jandarmeria pentru el, dar pana au ajuns ei, nu l-au mai gasit. A fost luat acum ceva timp, cand s-a luat de alte fete din oras si dus la Spitalul din Poroschia, dar la doua zile era iar pe strazi", a spus Oana, o femeie din Alexandria.Politistii spun ca barbatul a fost eliberat."Un individ a fost adus aseara la sectie de niste taximetristi. Unul dintre ei a reclamat faptul ca l-a gasit pe barbat in scara blocului sau si nu a putut explica motivul pentru care se afla acolo. Barbatul este cercetat in mai multe dosare penale pe care le avem in curs, dar pentru ca nu avem date suficiente i-am dat drumul. L-am trimis la expertiza la Medicina legala. Pana acum nu am primit niciun rezultat. Barbatul nu e din Teleorman, ci din alt judet. Locuia pe strada Agricultori din Alexandria, dar acum nu mai locuieste acolo. Nu stim unde locuieste", a declarat Iulian Orbesteanu, comisar sef de politie la IPJ Teleorman.Din spusele oamenilor care erau prezenti noaptea trecuta pe platoul din fata Casei de Cultura din Alexandria, suspectul are in jur de 40 de ani si lucreaza pe un santier.