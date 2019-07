Alexandru Cumpanasu a depus plangere penala, dupa cazul Caracal. O sa ceara raport de la MAI despre toate cazurile de disparitie

Ziare.

"Asa cum am promis, ma tin de cuvant. Am venit sa depun plangere penala si un memoriu plangere penala pe numele tuturor institutiilor care au actionat in acest caz si a persoanelor care nu si-au facut datoria", a spus Cumpanasu la intrarea la Parchet.Plangerile ii vizeaza pe reprezentantii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, ai Ministerului Internelor, ai Ministerului Public, respectiv pe cei din Parchetul Teritorial Olt, Parchetul Craiova, luand in calcul judecatorul care a emis mandatul si toti cei care au actionat.Acesta a comentat si demisia sefului STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca."Cat timp acest om era in functie, era foarte greu ca aceasta ancheta sa fie una independenta", a spus Cumpanasu.Unchiul Alexandrei a facut declaratii si la iesirea de la Parchet."Sunt institutii care au fost la pamant, care si-au batut joc de viata unor copii. Nu mai avem dubiu. Acest individ de la STS a demisionat datorita dvs, datorita voua, nu pentru ca vrea sa apere reputatia serviciului. Se va schimba. Nu este o parada. Este ceea ce am cerut toti. Nu cred ca va fi parada, ca nu ma las aici", a subliniat Cumpanasu.El intentioneaza sa afle cum s-a actionat in toate cazurile in care au fost sesizate disparitiile unor persoane."Voi depune la MAI o solicitare de analiza de cate reclamatii de disparitie exista in fiecare judet, cum s-a actionat in fiecare caz. Pe fiecare caz in parte vom face analiza. Nu ma joc cu lucrurile astea", a punctat el.In plus, Cumpanasu a precizat ca familia va cere STS convorbirile dintre Alexandra si cei de la 112."Astazi voi depunde la STS solicitare in numele familiei pentru a ne furniza acele convorbiri", a spus el.