Ambasada Suediei: Masina cu numere cu mesaj antiPSD poate circula in Romania

"In acest weekend, unele site-uri media din Romania au raportat ca nu este permisa utilizarea placilor de inmatriculare suedeze personalizate in afara granitelor Suediei. Informatiile se refereau la o masina inregistrata in Suedia cu placute de masina personalizate si care a primit multa atentie din partea presei in ultimele saptamani.Articolele difuzate pe retelele sociale si pe mai multe site-uri media nu au verificat veridicitatea informatiilor. Unele dintre site au sters sau actualizat ulterior articolele.Ambasada Suediei in Romania doreste sa clarifice faptul ca placutele de masina personalizate emise de Agentia Suedeza de Transport sunt valabile pentru calatoriile in Uniunea Europeana. Placutele de masini personalizate ar trebui intotdeauna sa fie insotite de documentele oficiale atat pentru placutele de masini originale, cat si pentru cele personalizate", au transmis reprezentantii Ambasadei Suediei la Bucuresti pe Facebook Clarificarile au venit dupa ce in spatiul public au aparut informatii potrivit carora s-ar fi intocmit dosar penal pe numele proprietarului masinii cu numar de inmatriculare suedez dedicat PSD-ului.Informatia a fost furnizata de un ziar din Craiova si postata pe contul sau de Facebook de Olguta Vasilescu. Politia din Craiova a infirmat apoi informatia.A.G.