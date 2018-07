Ambasada Suediei revine cu precizari in cazul soferului masinii cu mesaj antiPSD

Ziare.

Ambasada Suediei a revenit cu precizari dupa ce a contactat Agentia Suedeza pentru Transporturi."Potrivit Agentiei Suedeze pentru Transporturi, placutele personalizate sunt valabile pentru a calatori si in afara granitelor Suediei.Proprietarii placutelor personalizate trebuie sa le aiba si pe cele originale pentru a le putea schimba, in cazul in care tara in care se afla nu le accepta pe cele personalizate.Tarile in care se afla soferii decid ce fel de vehicule au voie sa calatoreasca in tarilor lor.Autoritatile suedeze nu pot influenta ce masini primesc permisiunea de a circula pe drumurile tarilor respective", se arata intr-o actualizare a mesajului ambasadei.Initial, ambasada a transmis pe Facebook ca placutele de masina personalizate emise de Agentia Suedeza de Transport sunt valabile pentru calatoriile in Uniunea Europeana."Placutele de masini personalizate ar trebui intotdeauna sa fie insotite de documentele oficiale atat pentru placutele de masina originale, cat si pentru cele personalizate", au transmis reprezentantii Ambasadei Suediei la Bucuresti pe Facebook.Citeste si Soferul masinii cu mesaj antiPSD a ramas fara permis si placute. Se anunta protest la Udriste (Video)