Amenzi de aproape 4 milioane de lei si peste 560 de permise retinute, intr-o singura zi

Conform Politiei Romane, in prima zi de minivacanta, politistii au intervenit la 3.225 de evenimente, dintre care 2.699 au fost sesizate prin 112.Au fost constatate 648 de infractiuni, 149 de persoane fiind prinse in flagrant delict si au fost date 8.853 de amenzi in valoare de 3,92 de milioane de lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 95.000 de lei.Totodata, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru cresterea sigurantei in trafic, fiind constatate 123 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, au fost retinute 561 de permise de conducere si retrase 137 de certificate de inmatriculare auto.Tot in prima zi a minivacantei, au fost prinse noua persoane urmarite national sau international, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 18 masuri preventive.