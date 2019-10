Amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cine nu se legitimeaza in fata politistilor sau jandarmilor

Ziare.

Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice a fost initiata de fostul ministru de Interne Carmen Dan si vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache.Actul normativ prevede ca "refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identitatii sale sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau a organelor de ordine publica, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu" se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei.In forma anterioara a legii 61/1991, sanctiunea era de maxim 500 de lei.Printre situatiile in care politistul este indreptatit sa legitimeze si sa stabileasca identitatea unei persoane sunt cand:"- aceasta incalca dispozitiile legale ori exista motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;- exista motive verosimile pentru a banui ca aceasta a fost prezenta la locul savarsirii unei fapte ilegale ori are cunostinta despre fapta, autor sau despre bunurile avand legatura cu fapta;- descrierea acesteia corespunde unei persoane cautate potrivit legii, detine asupra sa bunuri sau se deplaseaza cu un vehicul, ambarcatiune ori aeronava care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport cautate potrivit legii;- aceasta incearca sa patrunda sau se afla intr-un spatiu in care accesul este controlat;- exista obligatia legala de a se stabili identitatea acesteia".Politistul este obligat sa aduca la cunostinta persoanei, verbal, motivul legitimarii, iar atunci cand persoana nu poate prezenta un act de identitate, stabilirea identitatii se realizeaza pe baza unui act prevazut cu fotografie sau "a declaratiilor acesteia, precum si a verificarilor politistului, realizate pe loc, in bazele electronice de date la care are acces potrivit legii".Pe 18 septembrie, CCR a respins sesizarea de neconstitutionalitate formulata de PNL si USR cu privire la legea prin care politistii obtin atributii sporite in misiune.La momentul adoptarii legii in Camera Deputatilor, in luna iulie, PNL si USR au reclamat abuzurile pe care politistii le pot face prin aceasta lege.