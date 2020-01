Amenzi mai mari, incepand de astazi, pentru cei care refuza sa se legitimeze in fata politistilor. Ce drepturi au cetatenii, daca sunt retinuti

Amenzi mai mari si pentru tulburarea linistii publice

Cum pot sa intervina politistii daca e pusa in pericol viata unei persoane

Ziare.

com

"Legea instituie reguli clare si transparente referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor sau al vehiculului. De asemenea, sunt prezentate conditiile in care o persoana poate fi condusa la sediul politiei si situatiile in care politistul poate utiliza forta, respectiv sunt introduse garantii suplimentare pentru respectarea drepturilor cetateanului", transmite Politia Romana.Noile reglementari prevad ca "refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identitatii sale sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau a organelor de ordine publica, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu" se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei.In forma anterioara a legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, sanctiunea era de maxim 500 de lei amenda.- aceasta incalca dispozitiile legale, ori exista motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;- exista motive verosimile pentru a banui ca aceasta a fost prezenta la locul savarsirii unei fapte ilegale ori are cunostinta despre fapta, autor sau despre bunurile avand legatura cu fapta;- descrierea acesteia corespunde unei persoane cautate potrivit legii, detine asupra sa bunuri sau se deplaseaza cu un vehicul, ambarcatiune ori aeronava care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport cautate potrivit legii;- aceasta incearca sa patrunda sau se afla intr-un spatiu in care accesul este controlat;- exista obligatia legala de a se stabili identitatea acesteia.- nu s-a putut stabili (pe loc) identitatea acesteia, ori exista motive verosimile pentru a banui ca identitatea declarata nu este reala sau documentele prezentate nu sunt veridice;- din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstantelor, ori bunurilor aflate asupra sa creeaza motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;- prin actiunile sale pericliteaza viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa ori a altei persoane sau ordinea publica; luarea unor masuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publica.Noua lege introduce garantii pentru- de a fi informata cu privire la motivele conducerii la sediul politiei, inainte de initierea masurii;- de a fi informata cu privire la drepturile ce-i revin;- de a contesta masura dispusa;- de a fi asistata de un avocat si de a comunica direct cu acesta;- de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane pe care o indica;- de a fi asistata de un medic;- de a-i fi informati parintii, tutorele sau reprezentantul legal, daca este vorba de un minor;- de a primi o copie a procesului-verbal intocmit cu aceasta ocazie.O alta modificare legislativa care a intrat in vigoare duminica vizeaza sanctionarea celor care organizeaza petreceri private si folosesc aparatura muzicala care tulbura linistea in cartiere rezidentiale cu amenzi intre 2.000 si 3.000 de lei.Legea in vigoare interzice "organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spatiu neacoperit, situate in perimetrul apropiat imobilelor cu destinatia de locuinte sau cu caracter social, in mediul urban".De asemenea, in cazul repetarii contraventiei in termen de 24 de ore, se aplica o amenda de pana la 6.000 de lei sau prestarea a 100 - 150 de ore de activitati in folosul comunitatii.De asemenea, la legea 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane se introduc reglementari noi pentru metodele de imobilizare sau neutralizare a celor care ameninta viata unei persoane."Desfasoara activitati de negociere si asigura interventia, pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate in mod ilegal, imobilizarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune in pericol viata, sanatatea sau integritatea corporala a persoanei; Desfasoara activitati specifice, potrivit competentelor stabilite prin lege, ca reactie la acte de terorism iminente sau in desfasurare in scopul impiedicarii ori limitarii efectelor acestuia, neutralizarii actiunilor agresive si/sau a mijloacelor si dispozitivelor utilizate de teroristi", arata noile prevederi care au intra in vigoare duminica.Totodata, fortele de ordine vor trebui:"- sa interzica, temporar, accesul sau prezenta oricarei persoane in perimetrul locului savarsirii unor infractiuni sau contraventii, daca prin aceasta ar fi afectata desfasurarea normala a activitatii organelor abilitate, legata de probarea faptelor;- sa interzica, temporar, patrunderea intr-un spatiu delimitat, marcat sau pe care l-a indicat, intr-un imobil sau mijloc de transport, ori sa dispuna evacuarea temporara din acestea, a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii sau integritatii corporale, a sa ori a altei persoane;- sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile ilegale;- sa opreasca fortat si sa imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, in conditiile legii;- sa consulte specialisti ori experti, sa solicite si, in conditiile legii, sa obtina obiecte, inscrisuri sau relatii oficiale de la autoritati ori institutii publice, precum si sa solicite obiecte, inscrisuri sau relatii de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice;- sa exercite orice alte drepturi si sa indeplineasca orice alte indatoriri prevazute de lege".Noile reglementari introduc siActiunea persoanei da dreptul politistului de a interveni, utilizand forta, proportional si strict cat este necesar pentru a inlatura pericolul si pentru a lua masurile legale necesare.Legea promulgata mai introduce o prevedere prin care politistul trebuie sa aiba un comportament civilizat cand isi indeplineste atributiile."In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este obligat sa aiba un comportament civilizat, sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, respectiv sa adopte o atitudine politicoasa si ferma. Politistul trebuie sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare si abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale", prevede textul normativ.O alta prevedere introdusa printre atributiile politistilor este ca vor trebui sa avertizeze persoanele, prin orice mijloace de comunicare, sa inceteze actiunile ilegale.Legea a fost adoptata de Parlament in iulie 2019 si promulgata de Klaus Iohannis la finalul lunii octombrie a a anului 2019.