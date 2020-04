Analiza: Cuantumul amenzilor date in starea de urgenta, la un pas sa bata pragul de 500 de milioane de lei

dintre care 203.387 sanctiuni contraventionale (in valoare de 347.242.166 lei) au fost aplicate pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare.

Amenzile, in scadere

Banii se duc la bugetul de stat

Subiect in presa internationala

Datele au fost colectate din surse oficiale, comunicari ale Grupului de Comunicare Strategica si raspunsuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru. In acest moment, suma totala a amenzilor a depasit 495 de milioane de lei, dar exista o marja de eroare privind modul de raportare a contraventiilor, care se face dupa 24 de ore.Astfel, MAI a comunicat ca de la data instaurarii starii de urgenta, 16 martie 2020, si pana pe pana pe 16 aprilie, au fost aplicate 206.093 sanctiuni contraventionale in valoare de 417.440.446 lei,Pentru perioada 16 aprilie - zi,a analizat comunicarile zilnice ale Grupului de Comunicare Stategica privind numarul de persoane care nu au respectat masurile privind restrictionarea circulatiei si cuantumul sanctiunilor contraventionale. In total, alti aproximativ 149 de milioane de lei.Numarul persoanelor care au primit contraventii este in scadere.4.403 de persoane/ 8.414.581 de lei.5.406 de persoane/ 10.239.120 de lei.4.829 de persoane/ 9.261.520 de lei.5.218 de persoane/ 10.408.178 de lei.5.424 de persoane/ 11.071.873 de lei.5.192 de persoane/ 11.385.528 de lei.4.950 de persoane/ 11.406.813 de lei.5.271 de persoane/ 12.748.883 de lei.4.787 de persoane/ 11.834.677 de lei.5.410 de persoane/ 11.857.219 de lei.6.368 de persoane/ 13.842.854 de lei.6.777 de persoane/ 14.085.225 de lei.6.171 de persoane/ 13.062.175 de lei.Ziare.com a solicitat MAI sa comunice care este suma incasata efectiv de statul roman, dar institutia nu are acest lucru printre atributii."Cat priveste sumele incasate de statul roman din plata acestor amenzi in perioada de referinta, va informam ca printre atributiile institutiei noastre nu se regaseste si colectarea banilor proveniti din amenzi, acestia devenind venit integral la bugetul de stat," anunta MAI.Potrivit legii, banii urmau sa fie incasati de directiile locale de taxe si impozite. Dar pe 26 martie Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respecta regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta.Amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele militare au crescut si au urmatoarele valori: minim 2.000 lei si maxim 20.000 lei, fata de minim 100 si maxim 5.000 de lei, cat erau pana acum.Unul dintre articole stabilea ca sumele provenite din amenzile aplicate pentru aceste contraventii se fac venit integral la bugetul de stat.Trebuie spus ca amenzile mari date de Politia Romana pentru incalcarea restrictiilor au devenit subiect in presa internationala. Pe 22 aprilie, BBC relata ca , in perioada 24 martie - 19 aprilie, in tara noastra au fost date din acest motiv 200.000 de amenzi, a caror valoare totala se ridica la 78 de milioane de euro. Conform sursei citate, suma egaleaza impozitul pe profit incasat de stat in luna februarie.De asemenea, Fox News a scris ca "Romania face milioane din amenzile de coronavirus".