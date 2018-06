Ancheta dupa ce o tanara a murit in arestul Politiei Capitalei

Ziare.

Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, vineri dimineata, ca la ora 05.45 o persoana aflata in regim de arest preventiv i-a sesizat pe politistii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu ca femeia care se afla in aceeasi camera cu ea se simte rau si ca a incercat sa se dea jos din pat, dar a cazut cazut la loc."Un angajat al personalului medical a sosit la ora 05:47 si, dupa o scurta evaluare a apelat serviciul 112. Imediat dupa ora 06:00 a sosit primul echipaj SMURD care, dupa efectuarea investigatiilor primare a hotarat sa solicite alta ambulanta , cu medic, pentru manevre specifice de resuscitare", anunta Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, la ora 06:22 a sosit cea de a doua ambulata si au fost efectuate manevre de resuscitare."In jurul orei 07:00 a fost constatat decesul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lanfa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii contextului in care s-a produs decesul", mai spus reprezentantii Politiei Capitalei.Potrivit acestora, femeia de 31 de ani era cunoscuta consumatoare de substante stupefiante si se afla incarcerata din data de 30.05.2018 sub acuzatia de furt calificat.Initial a fost retinuta pe baza de ordonanta, ulterior a fost arestata in baza mandatului emis de Judecatoria Sectorului 3.