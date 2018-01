Ancheta dupa ce un copil de 13 ani ar fi fost agresat la scoala de mamele unor colegi (Video)

Ziare.

com

Incidentul s-a petrecut marti, la Scoala Gimnaziala nr. 28 "Dan Barbilian" din Constanta, politistii fiind sesizati de directorul unitatii de invatamant.Acesta spune ca mamele venisera la scoala ca sa depuna o plangere impotriva baiatului, care le-ar fi terorizat copiii, dar lucrurile au degenerat, iar acestea s-au repezit asupra copilului, lovindu-l chiar pe holurile institutiei.Imaginile au fost filmate de catre colegi, cu telefoanele mobile, si au ajuns astfel si pe retelele de socializare."Copilul meu a fost batut cu bestialitate de catre trei mamici in scoala gimnaziala 28 Dan Barbilian Constanta!", a postat chiar mama baiatului.La fata locului s-au deplasat politisti ai Sectiei 3 Constanta, care au deschis o ancheta."Un elev al respectivei unitati de invatamant ar fi fost agresat fizic, in pauza dintre cursuri, de doua femei, in varsta de 30, respectiv 37 de ani. Cele doua persoane in cauza sunt mamele a doi elevi, colegi de clasa cu persoana vatamata", au precizat politistii.Baiatul agresat va fi examinat medico-legal, iar in cauza se fac deocamdata cercetari pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.De asemenea, si conducerea scolii a inceput o ancheta interna.