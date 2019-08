Ancheta la Buzau: O femeie politist ar fi inchis doi copii intr-o ghereta, dupa ce au vrut sa isi recupereze mingea dintr-o curte

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de conducerea Politiei Locale, incidentul ar fi avut loc marti, in jurul orei 18.00, cand doi copii in varsta de 8 si 9 ani au scapat o minge in curtea S.C Urbis Serv. SRL si au intrat pentru a o recupera."Avand in vedere ca spatiul respectiv este obiectiv pazit de catre agenti, personal contractual din cadrul Directiei de Politie Locala Buzau, exista reguli bine stabilite in consemnul particular privind accesul in incinta societatii respective. Cei doi minori, dupa ce au intrat pentru a recupera mingea, au fost observati de catre agentul de paza, moment in care au fost intrebati cu privire la prezenta lor in curtea obiectivului. Au fost condusi in punctul de control in vederea stabilirii identitatii, ocazie cu care li s-a adus la cunostinta ca nu au voie sa intre in interiorul societatii putand sa solicite verbal mingea, cum s-a intamplat de mai multe ori", se arata in comunicatul remis de Politia Locala.Conform aceluiasi comunicat, la scurt timp, unul dintre parintii copiilor s-a prezentat la poarta de acces unde i s-a explicat ce s-a intamplat, acesta manifestandu-si dezacordul si regretul fata de atitudinea si comportamentul agentului de paza.Ulterior, conducerea Politiei Locale a decis sa faca o ancheta care vizeaza comportamentul politistei."Privind modul de actiune si comportamentul agentului de paza, a fost demarata o procedura interna de cercetare disciplinara. Directia de Politie Locala, isi asuma, regreta si da asigurari ferme ca isi va desfasura in continuare activitatea in slujba si in interesul buzoienilor", arata sursa citata.Politista si-a motivat gestul spunand ca voia doar sa ii legitimeze pe cei mici.