Ancheta la o scoala din Targu-Jiu, dupa ce o profesoara de romana a reclamat ca a fost lovita si sechestrata

O profesoara de limba romana, care lucreaza de opt ani la Scoala Gimnaziala "Gheorghe Tatarascu" din Targu-Jiu si de 19 ani in invatamant, sustine ca, in luna februarie, a fost agresata de directoarea adjuncta a institutiei si sechestrata in biroul acesteia.Totul ar fi pornit in aceeasi zi in care dascalul si-ar fi exprimat nemultumirea fata de comportamentului directoarei, in cadrul unei sedinte la care participa si un inspector scolar."Incidentul cu lovirea si sechestrarea a avut loc pe 14 februarie. A fost un control de rutina al Inspectoratului, eram eu, domnul inspector si ambele doamne director, in care doamna director adjunct incerca sa ma acuze de ceva, dar a zis ca o sa-i spuna domnului inspector in lipsa mea. Si atunci am zis ca daca exista vreo nemultumire, haideti sa aud si eu care este. Atunci mi-am exprimat parerea fata de doamna director adjunct, Daniela Morie, ca are un comportament abuziv fata de noi, ca ne injura, si nu doar pe mine. Si pe celelalte colege. De aici a pornit tot scandalul. Mie mi s-a cerut un proces verbal de la o sedinta cu parintii", a povestit Felicia Boceanu, profesoara de limba romana.Ea sustine ca atunci cand s-a dus sa duca procesul verbal a fost agresata de directoarea adjuncta."Peste doua ore, terminasem orele, eu am mers sa-l duc la doamna director si atunci doamna director adjunct m-a vazut si avand biroul comun cu al doamnei director prim, s-a oferit sa ma conduca la birou sa las acel proces verbal. Doamna director prim era plecata la ora, mi-a deschis usa, a incuiat-o, am fost lovita, m-a izbit de perete, m-a tras de par, cand s-a napustit asupra mea, procesul verbal s-a sifonat.M-a impins si m-am lovit cu mana de coltul biroului. Nu am banuit nimic, nu aveam nici telefonul la mine. Usa era incuiata, a bagat cheile in buzunar. A ramas acolo cu mine incuiata, aproximativ 40 de minute, probabil gandindu-se sa ma linistesc, sa nu sun la Politie, am stat acolo pana cand la usa a aparut doamna director prim, insotita de o colega. Doamna director prim a deschis usa", a mai spus Felicia Boceanu.La scurt timp, cadrul didactic a mers la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu si a depus plangere impotriva directoarei adjuncte.In luna mai, profesoara a inregistrat audio intalnirea cu inspectorul general al ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, si cu cele doua directoare, in care sefa inspectoratului i-a cerut sa isi retraga plangerile penale. Ulterior, dascalul sustine ca ar fi avut parte de taierea unor zile din salariu si de un calificativ "bine", desi comisia metodica ii acordase punctaj de 95.5."In februarie am fost lovita si sechestrata, s-a format o comisie de cercetare disciplinara care s-a suspendat, pentru ca eu am depus plangerea penala la Parchet . Mi-au dat o decizie prin care imi spuneau ca am sase zile nemotivate. Eu plecasem cu un proiect cu scoala in Turcia si ele mi-au cerut concediul medical, pentru ca imi dadusera aprobare si sa imi fac analize.Am fost la inspectorat sa spun ce mi se intampla. Doamna Mrejeru le-a chemat pe cele doua. Seara, la scoala m-au chemat doamnele director la ele in birou sa faca presiuni. In urmatoarea zi a venit doamna inspector general la scoala, in biroul doamnelor director, mi-a spus sa imi retrag plangerea, doamna Mrejeru si cele doua doamne. Sa mergem sa rezolv la Politie, ca altfel nu pot rezolva cu cele sase zile taiate.Nu am acceptat conditia, pentru ca eu aveam aprobari pentru deplasare, pentru cele sase zile. Cred ca doamna Mrejeru, dupa cum rezulta si din inregistrare, a facut santaj si abuz de functie, acum organele competente raman sa stabileasca daca a fost vorba de un santaj. Din punctul meu de vedere, acolo se incadreaza. Si impotriva doamnei director prim", a mai declarat Felicia Boceanu.Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, Camelia Caragea, a precizat ca este in desfasurare o ancheta in acest caz. "Sunt doua cauze penale in care are calitatea de persoana vatamata. O cauza are ca obiect infractiunea de purtare abuziva si lipsire de libertate, iar cealalta cauza infractiunea de abuz in serviciu si santaj", a spus Camelia Caragea.Inspectorul scolar general al ISJ Gorj, Marcela Mrejeru, neaga acuzatiile ce ii sunt aduse."Eu am facut o incercare de mediere intre ele. Ea poate sa spuna orice si nici nu are voie sa ma inregistreze. Eu nu am facut altceva decat sa mediez un conflict intre director si profesorul de limba romana, fiecare avea o problema. Stiu ca a aparut o chestie ca le santajam, am spus ca sunt santajabile, doamna profesoara trebuia sa plece intr-un proiect, dupa aceea a revenit si a spus ca pleaca sa-si faca analize medicale, iar eu i-am spus ca nu putea sa se duca la analize medicale, daca prima data a spus ca este la proiect. Am inteles ca mi-a facut plangere. Astept sa vad. Nu m-a chemat nimeni deocamdata. Nu sunt deloc afectata de lucrul acesta, pentru ca stiu ca nu am facut niciun rau la nimeni", a declarat Marcela Mrejeru, inspectorul general al ISJ Gorj.Directorul adjunct al Scolii Gimnaziale "Gheorghe Uscatescu", Daniela Morie, nu a putut fi contactata telefonic pentru a comenta acuzatiile care i se aduc.