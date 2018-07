Ancheta la Politia Gherla, dupa ce un lacat a fost pus la intrare, desi trebuia asigurata permanenta

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, sustine ca la Politia Gherla este personal suficient angajat."Conducerea IPJ Cluj a dispus verificari la Politia municipiului Gherla, pentru a se vedea ce s-a intamplat, iar dupa finalizarea acestora vor fi comunicate public rezultatele. Nu intelegem de ce s-a pus lacat pe poarta de la intrarea in sediu. La sediul Politiei Gherla este asigurata permanenta, este un ofiter de serviciu 24 de ore din 24. Sunt si angajati suficienti", a spus Morar.Verificarea IPJ Cluj vine ca urmare a unei sesizari postata de un cetatean pe o retea de socializare, citata de presa locala, in care se arata ca in urma unui incident acesta a incercat sa ia legatura cu politistii gherleni, insa fara rezultat."Duminica dimineata in jurul orei 2, am avut un mic accident in autogara. Am facut o manevra si am lovit o alta masina si i-am spart un bec. Ne-am inteles amiabil cu proprietarul, i-am platit paguba si pentru ca luni la prima ora urmeaza sa plec in strainatate, m-am prezentat la politie pentru a solicita dovada, in urma accidentului, ca sa nu am probleme. Numai ca la Politie era inchis. Asa ceva nu am mai intalnit.Poarta de la intrare era legata cu un cablu cu lacat pe el, asa ca n-am putut sa intru. Sonerie era la poarta, dar nu functiona, era doar un capac din plastic, asa ca n-am putut nici sa sun. In interior, la parter, era lumina, erau lumini si la etaj, dar nu era tipenie de om.Am stat vreo 10 minute bune acolo, m-am agitat de unul singur, am strigat, dar nu a aparut nimeni, asa ca in cele din urma am plecat, cu problema nerezolvata. Nu cred ca e deloc normal ce se intampla. Daca aveam o urgenta, o chestie de viata si de moarte, ce faceam? Daca eram in fata la politie si ma urmarea cineva sa ma bata, cine ma salva?. Nu de aceea sunt platiti, sa stea la serviciu, sa isi faca datoria?", a mentionat cetateanul respectiv.