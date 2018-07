"Andreica (EUROPOL): Soferul masinii inmatriculate in Suedia nu a savarsit niciun fel de abatere de la legislatia romaneasca"

acel cetatean nu a savarsit niciun fel de abatere de la legislatia romaneasca

"In lipsa unor prevederi exprese care sa interzica folosirea acestor numere,, pentru ca nu le convine unor oameni o insiruire de litere pe o placuta cu numere de inmatriculare", a afirmat Andreica la Digi24. Politistii de la Brigada Rutiera au intocmit dosar penal pe numele barbatului sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania", fapta prevazuta de art. 334, alin. (4) din Codul Penal."Astazi (luni, 30 iulie, - n.red.), in jurul orei 6:00, un echipaj de politie al Brigazii Rutiere din cadrul DGPMB, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza Sectorului 3, a depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Suedia, condus de un barbat, in varsta de 45 de ani.Conducatorul auto a fost condus la sediul Brigazii Rutiere in vederea declansarii verificarilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situatiei juridice in ceea ce priveste regimul de inmatriculare si circulatie si a vehiculului pe drumurile publice", precizeaza sursa citata.Politistii efectueaza cercetari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru stabilirea situatiei de fapt si a regimului de circulatie internationala pe teritoriul statelor Uniunii Europene.Presa a difuzat imagini cu un autoturism care circula prin Romania avand numere de inmatriculare personalizate M**E PSD.Situatia a fost abordata si de Ambasada Suediei la Bucuresti, pe pagina oficiala de Facebook, intr-un mesaj in limba engleza."In acest weekend, unele site-uri media romanesti au relatat ca o masina inmatriculata in Suedia, cu numere personalizate, nu poate circula in afara granitelor tarii. Informatiile se refereau la o masina inmatriculata in Suedia, care a beneficiat de multa atentie media, in saptamanile trecute. Articolele au fost distribuite pe platformele de social media si pe site-uri care nu au verificat informatia sau adevarul acestor declaratii. Unele site-uri au sters sau au actualizat aceste articole", preciza misiunea diplomatica.Ambasada Suediei in Romania a dorit "sa clarifice faptul ca numere de inmatriculare personalizate emise de Agentia de Transport Suedeza sunt valabile in interiorul Uniunii Europene". Misiunea diplomatica precizeaza ca "numerele de inmatriculare personalizate trebuie sa fie mereu insotite de documente oficiale atat pentru numerele originale, cat si pentru cele personalizate".