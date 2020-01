Aproape 600 de persoane sunt in viata datorita politistilor romani participanti la misiunile Frontex

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de Politia de frontiera, pe parcursul a 11 luni din anul 2019, Politia de Frontiera Romana a fost implicata in(Seconded Team Member - sTM, Multipurpose Maritime Operation - MMO, Staff Exchange - Schimb de personal la frontierele terestre si aeriene) cu participarea aexperti cu diverse profiluri profesionale si membri de echipaj ai mijloacelor de mobilitate navala."In ceea ce priveste operatiunile maritime, in 11 luni din 2019, politistii de frontiera romani de pe navele PFR au participat la misiuni internationale in cadrul carora au asigurat supravegherea frontierei maritime externe in Marea Egee, respectiv au reusit sa salveze si sa transfere la bordul navelor peste 578 de persoane (), ce se aflau in pericol, pe ambarcatiuni gonflabile care navigau sau se aflau in deriva pe mare.Reamintim ca obiectivul principal al operatiunii comune maritime este de a oferi sprijin autoritatilor nationale in supravegherea si controlul frontierelor maritime ale Uniunii Europene, precum si de cautare si salvare a persoanelor aflate in dificultate pe mare, la frontiera externa", a transmis Politia de Frontiera.Sursa citata a precizat ca operatiunea este o continuare a activitatilor anterioare pentru gestionarea fluxurilor de migratie ilegala, in cadrul carora Politia de Frontiera Romana a avut permanent o contributie semnificativa.