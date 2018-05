Aproape 600 de soferi au ramas fara permis intr-o singura zi: Vezi cate infractiuni au consemnat politistii in 24 de ore

Ziare.

Peste 10.600 de politisti din intreaga tara au actionat, la nivel national, in ultimele 24 de ore. Acestia au intervenit la peste 2.800 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate, au constatat peste 840 de infractiuni si au aplicat pestein valoare de aproape 3.000.000 de lei.In plus, agentii au confiscat bunuri in valoare de peste 150.000 de lei.S-a intervenit la 2.854 de evenimente, dintre careDe asemenea, au fost depistate, fiind dispuse 74 de masuri preventive.