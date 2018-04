Aproximativ 500 de cartuse din al doilea Razboi Mondial, gasite la intrarea in Zoo Sibiu

Ziare.

com

Elena Welter, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, a declarat, sambata seara, ca in zona Padurii Dumbrava din Sibiu, vizavi de intrarea la Gradina Zoologica, doi sibieni, autorizati pentru detinere si utilizare detectoare de metale, au gasit aproximativ 500 de cartuse calibru 7,65."Este posibil ca aceste cartuse sa provina din al doilea Razboi Mondial. Au fost gasite ingropate la o adancime de 30 de centimetri, in stare avansata de deteriorare", a spus Welter.Munitia a fost predata reprezentantilor ISU Sibiu pentru a fi distrusa in conditii de siguranta.