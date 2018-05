Arad: Dosar penal dupa ce o fetita de 2 ani a murit spanzurata cu gluga de la hanorac

Ziare.

com

Incidentul a avut loc in satul Tipari, care apartine de comuna Sintea Mare, din judetul Arad.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu Cris, Brigitte Sighete, a declarat, luni ca fetita de doi ani si patru luni se afla, duminica seara, in curtea casei bunicii si se juca."In casa se aflau bunica si mama acesteia, care mai avea si un copil de trei luni. Fetita a fost lasata nesupravegheata sa se joace in curte si, urcandu-se pe un gard, la coborare s-a prins gluga care era inchisa pana sus de un tepus de la gard si s-a spanzurat. Cand a gasit-o bunica, fetita era deja fara suflare", a afirmat Brigitte Sighete.In cauza, luni, a fost intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa.