Arad: Prins cu focuri de arma dupa ce a condus beat, fara permis, si a fugit din benzinarie fara sa plateasca

Ziare.

com

Barbatul a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat judecatorilor pentru arestare preventiva.Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Arad, politistii fiind alertati de soferi ca un autoturism fara numere de inmatriculare este condus cu viteza pe strazi, iar soferul parea baut. Totodata, angajatii unei benzinarii au raportat ca un tanar a alimentat cu benzina si a plecat fara sa plateasca, el avand un pasager in autoturism.Politistii i-au localizat in trafic pe cei doi, insa acestia nu au oprit, astfel ca s-a pornit in urmarirea autoturismului.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru News.ro ca politistii au tras mai multe focuri de arma pentru a-l determina pe conducatorul autoturismului sa opreasca."Autoturismul era condus de un tanar de 20 de ani, care era insotit de un prieten de 28 de ani. Se pare ca si acesta din urma a condus la un moment dat autoturismul, desi ambii erau sub influenta bauturilor alcoolice. In plus, cel prins la volan nu detine permis de conducere, iar el avea o alcoolemie de 0,90 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cei doi, dupa ce ar fi alimentat la o benzinarie fara sa plateasca, au demontat placutele de inmatriculare ale autoturismului, pentru a nu fi identificat in trafic", a declarat Claudia Iuga.Pasagerul din dreapta avea o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar ambii barbati au fost dusi la spital pentru recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.Tinerii sunt din satul Galsa, aflat la circa 30 de kilometri de municipiul Arad, iar cel care a fost prins la volan de politisti a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca duminica sa fie prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului. Politistii spun ca ar putea sa fie adaugate si alte acuzatii in urma cercetarilor care sunt in desfasurare.