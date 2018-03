Arma de vanatoare gasita intr-o masina cuprinsa de flacari in Piata Victoriei. Politia face verificari

Ziare.

com

Proprietarul a fost condus la audieri, la sectia 4 Politie.Politia Capitalei a anuntat, sambata, ca prin apel 112 a fost sesizat un incediu la un autoturism parcat in zona Piata Victoriei, la intersectie cu str. Buzesti, incendiu manifestat in zona portbagajului."Dupa stingerea incendiului, in portbagaj a fost identificata o arma de vanatoare, in cutie, si mai multe cartuse de vanatoare. Proprietarul autoturismului a fost condus la Sectia 4 Politie pentru verificari", a precizat POlitia Capitalei.Politistii au stabilit ca barbatul este posesor autorizat de arma de vanatoare, dar urmeaza sa se stabileasca modul in care a respectat prevederile privind conditiile de pastrare a armei si munitiei.