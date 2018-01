Asociatia Psihologilor explica de ce testarea din Politia Romana nu poate descoperi pedofili

Ziare.

Intr-un comunicat citat de Mediafax se arata ca in lume exista "zeci de mii" de instrumente pentru masurarea unor trasaturi psihologice diverse, dar "nu toate sunt la fel de bune si precise"."Este cunoscut faptul ca multe din institutiile statului roman nu utilizeaza intotdeauna teste standarde de aur din constrangeri bugetare. Aceste instrumente sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuala si presupun o plata catre autori sau detinatorii de licenta pentru orice utilizare a testului.La fel ca in multe alte domenii de functionare in care se confrunta cu presiuni bugetare, si acesta este un domeniu in care unele din institutiile statului roman nu pot accesa servicii de top. Atunci cand utilizeaza totusi astfel de teste performante, de obicei le rezerva, iar nu pentru testarea periodica a angajatilor", arata APR, in comunicatul semnat deTotodata, Asociatia subliniaza ca psihologii care sunt folositi de diverse institutii sunt profesionisti."In acelasi timp,si este incorect ca psihologii sa fie trasi la raspundere pentru o constrangere care le este externa", mai arata comunicatul citat.Mai mult, se precizeaza ca "testarea in Politia Romana si alte institutii similare nu vizeaza neaparat evaluarea clinica"."Un proces de evaluare psihologica este intotdeauna eficient doar pentru obiectivele pentru care a fost gandit. In multe institutii, procesul de evaluare psihologica este gandit pentru a evalua potrivirea cu postul, iar testele evalueaza de exemplu daca persoana evaluata are aptitudini dezvoltate la nivelul dorit de angajator.. Iar obiectivele de evaluare sunt stabilite mai degraba de decidentii strategici si nu de psihologi", mai arata sursa citata, adaugand ca "psihologii nu pot evalua decat ceea ce li se cere".La randul sau,, spune ca exista teste care pot identifica tulburari precum pedofilia, dar e nevoie de informatii din mai multe surse."Exista teste foarte bune, care identifica profiluri clare de afectiuni mentale din sfera sexuala, in mod special atunci cand sunt utilizate de psihologi calificati. Evident, un astfel de obiectiv presupune utilizarea acestor teste in metodologii de evaluare mai ample, in care testele sunt coroborate si cu informatii din alte surse.Dar, care are obiective clar definite si este derulat de psihologi competenti", a explicat acesta.Politistul Eugen Stan, acuzat de agresiuni sexuale, a fost arestat preventiv, marti, pentru 30 de zile, dosarele sale fiind preluate miercuri de Parchetul General.