Au fost prinsi la vama cand incercau sa scoata din Romania masini Tesla de 160.000 de euro

Ziare.

com

Cele doua Tesla valoreaza 160.000 de euro, fiind cautate de autoritatile din Norvegia, in timp ce autoturismul marca Land Rover este cautat de autoritatile din Marea Britanie, conform unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera "In data de 09.07.2019, in jurul orei 09:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera un cetatean roman care conducea o platforma pe care se afla un autoturism marca Tesla, model X, fabricat in anul 2016, insotit de cetateanul roman J.A., in varsta de 36 ani.Cu ocazia controlului, in baza analizei de risc, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare in urma carora au constatat ca autoturismul transportat pe platforma figureaza in bazele de date ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile din Norvegia in data de 27.06.2019", potrivit sursei citate.In acest timp, politisti au observat pe marginea drumului un alt autoturism Tesla, model S."Avand suspiciuni cu privire la motivul prezentei in zona, soferul masinii a fost legitimat si identificat ca cetateanul roman F.F., in varsta de 39 de ani, care a declarat ca asteapta o platforma pentru a transporta autovehiculul in Bulgaria.Si de aceasta data, politistii de frontiera au efectuat verificari cu privire la autoturismul respectiv in bazele de date si au contactat autoritatile norvegiene care ne-au informat ca masina apartine unei firme de leasing din Norvegia, fiind astfel emisa o alerta de bun cautat pentru confiscare, in acea zi", mai precizeaza comunicatul.Cei doi barbati au sustinut ca transportau masinile in Bulgaria, la solicitarea unui prieten si nu aveau cunostinta despre faptul ca acestea se afla in atentia autoritatilor.De asemenea, miercuri, un alt barbat a incercat sa scoata din tara un Land Rover, cautat de autoritatile britanice."In data de 10.07.2019, in jurul orei 06:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera cetateanul roman T.O.A., in varsta de 34 de ani, la volanul unui autoturism marca Land Rover.In urma verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat ca autoturismul figureaza ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile din Marea Britanie, in data 14.08.2018.Fata de cele constatate, cetateanul roman a declarat ca a cumparat autoturismul din Marea Britanie in anul 2018 si nu avea cunostinta despre faptul ca acesta se afla in atentia autoritatilor", se mai arata in comunicat.Politistii de frontiera au intocmit dosare penale In cele trei cazuri.