Au fugit migrantii ilegali surprinsi pe o nava care a luat foc la Constanta

Pana in prezent, autoritatile au reusit sa-i gaseasca pe patru dintre acestia, ei aflandu-se in zona localitatii Murfatlar.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta, aflati la supravegherea navei Nordic Barents, sub pavilion Panama, sosita in Portul Constanta din directia Turcia, au fost anuntati de catre un membru de echipaj despre faptul ca cei sase pasageri clandestini de la bordul navei nu se mai afla in incaperea in care erau cazati."Imediat, politistii de frontiera au efectuat controlul asupra navei si au alertat autoritatile locale si firmele de paza care isi desfasoara activitatea in incinta Portului Constanta. Mentionam ca in permanenta un echipaj al Politiei de Frontiera a supravegheat nava la scara acesteia, cu verificari constante ale incaperii in care acestia se aflau, ultima verificare fiind efectuata in jurul orei 02.30, cand nu au fost constatate nereguli", se arata in comunicat.Autoritatile au inceput cautarile celor sase cetateni algerieni, in cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta si Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, pana in prezent fiind gasiti patru dintre acestia. Ei se aflau in zona localitatii Murfatlar.Totodata, sunt derulate cercetari pentru stabilirea cu exactitate a celor intamplate si identificarea persoanelor implicate, in cauza existand suspiciuni privind complicitatea echipajului navei in savarsirea faptei de trecere frauduloasa a frontierei de stat, a mai precizat sursa citata.In 17 noiembrie, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au controlat la intrarea in tara o nava sub pavilion Panama, sosita in Portul Constanta din directia Turcia. Echipajul navei este format din 22 de marinari, de nationalitate filipineza si rusa."In momentul intrarii navei in Portul Constanta, Punctul de Trecere a Frontierei Constanta a fost informat ca la bordul navei se afla sase pasageri clandestini, fara documente de calatorie. Conform declaratiilor comandantului navei, cei sase cetateni au fost ascunsi dupa ce nava a parasit portul din Turcia. Din cercetarile efectuate la bordul navei, cele sase persoane sunt originare din Algeria", precizau reprezentantii Garzii de Coasta.Comandantul navei a fost sanctionat cu suma de 48.000 de lei.La solicitarea comandantului navei, duminica seara, politistii de frontiera au apelat serviciul unic de urgenta 112 in vederea acordarii asistentei de specialitate intrucat la bordul navei a luat foc o saltea si persoanele respective au inhalat fum , preciza sursa citata.Cei sase algerieni s-au intoxicat cu fum si au avut nevoie de ingrijiri medicale, unul dintre ei fiind dus la Spitalul Judetean Constanta, dupa care a revenit la bordul navei. Ei nu aveau voie sa paraseasca si nava si urmau sa plece tot cu ambarcatiunea cu care venisera.