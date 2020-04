Avem voie sa mergem cu masina la spalatorie? 6 sectii de politie, tot atatea interpretari

Ziare.

Stratul generos de praf, care mai are si excremente de pasari, poate afecta vopseaua masinii pe termen lung. Cea mai recenta ordonanta militara a stipulat ca poti sa-ti cumperi masina, si sa o repari, dar nimic de spalat: "este permisa circulatia in afara locuintei/gospodariei pentru achizitia de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule si servicii de reparatii auto".Aproape toate spalatoriile auto sunt deschise, dar cat de legal este sa le trecem pragul? In incercarea de a afla, am sunat la mai multe sectii de politie si de la fiecare am primit un alt raspuns.Am inceput cu o sectie de politie de langa Bucuresti, unde agentul de la disceperat ne-a spus ca putem merge sa spalam masina cat timp trecem acest motiv pe declaratia pe propria raspundere.Laraspunsul dispecerului a fost negativ: "In niciun caz nu se poate, se iese pentru urgente doar. N-o sa accepte nimeni chestia asta".Am vrut sa vedem si care este situatia in tara, asa ca am sunat la. Agentul care a raspuns la telefon ne-a spus ca putem merge sa spalam masina, daca scriem pe declaratie ca motiv "cosmetica auto"."Da, se poate. Bifati ca aveti probleme cu masina, doar sa aveti declaratia completata. Scrieti ca mergeti la cosmetica auto. Se poate merge si la schimbat de anvelope in aceasta perioada. Doar sa aveti declaratia si sa scrieti exact unde mergeti", ne-a transmis agentul clujean.Am continuat cu un telefon la, unde domnul care a raspuns la telefon nu a vrut sa ne dea un raspuns si ne-a transmis in mod repetat sa citim ordonanta de pe Internet. Am facut insa o alta incercare la, unde raspunsul la intrebarea noastra a fost negativ."Ordonanta spune ca se poate merge pentru urgente, pentru munci agricole, pentru asigurarea unor necesitati", ne-a comunicat dispecerul. L-am intrebat si daca vom primi amenda daca mergem cu masina la spalatorie, iar raspunsul a fost clar: "Exact! Asta e ceva urgenta?"In incheiere, am sunat si la. Sigur pe el, agentul ne-a spus ca vom fi amendati daca iesim cu masina la spalatorie."Nicidecum, domnul meu! Se poate iesi doar pentru urgente. Daca veti merge la spalatorie, mai mult ca sigur veti primi amenda daca va vor prinde colegii mei", a afirmat agentul iesean.Cat va fi amenda? "In limitele legii", adica intre 2.000 si 20.000 de lei. La fel de ambiguu si arbitrar ca si sanctionarea in sine a spalatului masinii.Este de datoria autoritatilor sa clarifice acest aspect.