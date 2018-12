Avertisment de la politisti: Raufacatorii se pot deghiza in colindatori si va pot jefui!

Ziare.

Reprezentantii Politiei Romane spun ca in momentul in care colindatorii intra in locuinta nu trebuie expuse obiecte care ar putea atrage interesul hotilor."In perioada sarbatorilor de iarna, raufacatorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si, deghizati in colindatori, pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din cele pe care le gasesc descuiate.Acordati o atentie deosebita persoanelor care intra in locuinta dumneavoastra sub pretextul de a va colinda. In momentul in care primiti colindatorii, nu expuneti la vedere, in locuinta, obiecte de valoare care pot atrage interesul hotilor si nu discutati despre bunurile din interior, chiar daca acestia se arata incantati de anumite obiecte", a precizat Politia Romana.Politistii ii mai sfatuiesc pe oameni sa nu discute cu persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice, deoarece acestea pot manifesta un comportament agresiv, iar copiii trebuie instruiti ca atunci cand sunt singuri acasa sa nu deschida usa persoanelor necunoscute.De asemenea, in cazul in care se inregistreaza o absenta indelungata de la domiciliu, oamenii sunt sfatuiti sa apeleze la o persoana de incredere pentru supravegherea locuintei sau sa creeze aparenta ca se afla cineva in imobil."Cand plecati de acasa incercati sa creati aparenta ca se afla cineva in locuinta, prin diverse metode, respectiv prin instalarea unor dispozitive de aprindere si stingere automata a luminilor in locuinta sau prin colectarea frecventa a corespondentei de catre un vecin sau o persoana de incredere.Daca plecati pentru o perioada scurta, puteti aprinde luminile, radioul sau televizorul", au mai precizat reprezentantii Politiei Romane.Alte sfaturi oferite cetatenilor sunt sa incuie usile chiar si atunci cand sunt plecati pentru numai cateva minute si sa nu depoziteze in locuinta sume importante de bani sau obiecte de valoare insemnata.De asemenea, o alta recomandare se refera la postarile pe retelele de socializare, politistii spunand ca mesajele transmise pot constitui o invitatie pentru raufacatori.