Avertismentul judecatorului care i-a arestat pe huliganii din Hunedoara: Din pacate, sunt din ce in ce mai dese cazurile de violenta, legea trebuie aplicata ferm

Consecintele lasarii in libertate

Cazul politistului sucevean ucis in gara

Cine sunt agresorii

Au invocat pericolul pandemiei

Scandalul

Politistii insista cu verificarea

Incatusarea declanseaza riposta amicilor

Arunca cu vaza in fortele de ordine

Intervine Stefan Laco

Ploaie de bolovani si sticle

Intervine in scandal si Gheorhe Moldovan

Fuga in locuinta

S-ar fi automutilat in masina

Aceasta este o parte din motivarea magistratului de la Judecatoria Hunedoara care a decis arestarea preventiva a patru persoane acuzate de ultraj, implicate in agresarea mai multor oameni ai legii. Scanteia scandalului s-a iscat in momentul in care politistii au vrut sa legitimeze un biciclist beat care nu avea asupra sa documentele prevazute de lege. Totul a degenerat brusc si a luat apoi dimensiunile unei adevarate revolte, la care au participat rudele si cunoscutii biciclistului.La Hunedoara, doua masini de politie au fost avariate, mai multi oameni ai legii au fost raniti, iar pentru restabilirea calmului, in zona au intervenit politisti, jandarmi si luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale.Un caz care a fost mediatizat la sfarsitul saptamanii trecute, alaturi de alte agresiuni similare care au avut loc in cartiere marginase din orase precum Tandarei, Ploiesti, Brasov sau Bucuresti.Magistratul de la Hunedoara motiveaza ca in acest caz nu se impune o masura mai blanda, control judiciar sau arest la domiciliu, asa cum cerusera cei patru agresori. Lasarea in libertate a acestora ar fi un pericol pentru ordinea publica, in plus ar exista posibilitatea ca inculpatii sa influenteze martorii in timpul anchetei.", explica judecatorul.Omul legii a respins apararea agresorilor, care au dat vina pe politisti ca i-ar fi provocat, aratand ca desi nu exista vreo proba in acest sens, nu justifica lovirea acestora si distrugerea autoturismelor. Cel nemultumit de comportamentul politistilor ar fi avut posibilitatea sa se adreseze organelor in drept pentru luarea masurilor care se impun, fara sa apeleze la violenta si la distrugere."Trebuie sa se tina seama de faptul ca organul de politie nu a actionat din proprie initiativa, ci in scopul indeplinirii unui ordin.", motiveaza judecatorul.In sprijinul afirmatiilor sale el aminteste cazul politistului Sorin Vezeteu, ucis in iulie 2017 cu zeci de lovituri de cutit, pe peronul Garii Suceava (Burdujeni). Criminalul, Ioan Besa, a declarat ori de cate ori a avut ocazia ca a vrut sa ucida un politist pentru ca a fost inchis in Spania. El nu avusese nimic personal cu Sorin Vezeteu, ci doar a vrut sa ucida un politist. In septembrie 2017, Ioan Besa s-a sinucis in celula cu o sfoara improvizata, pe care si-a petrecut-o in jurul gatului si apoi in jurul picioarelor.", a decis judecatorul.Nemultumiti de decizie, cei patru au contestat-o. Sentinta judecatorului a fost confirmata joi de Tribunalul Hunedoara, potrivit portalului instantelor. Cei patru barbati arestati in acest caz sunt Ionel-Lucian Costineanu, Gheorghe Moldovan, Stefan Laco si Francisc-Iulian Moldovan. Ei sunt acuzati de ultraj, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere.Potrivit datelor de la Judecatoria Hunedoara, doar Francisc-Iulian Moldovan nu este inscris in evidentele cazierului judiciar.Trei dintre cei implicati in violente, Ionel-Lucian Costineanu, Gheorghe Moldovan si Francisc-Iulian Moldovan au recunoscut acuzatiile ai au declarat ca regreta faptele. Toti au cerut sa fie cercetati sub o masura mai blanda, arest la domiciliu sau control judiciar.Avocatul lui Gheorghe Moldovan a sustinut in sala de judecata ca incidentul s-a produs din cauza presiunii de pe umerii politistilor (neputand sti daca nu a existat si o provocare din partea acestora), dar si pe fondul unei presiuni sociale, izolarea in locuinte, care a influentat starea psihica si comportamentul inculpatilor.", a pledat avocata.Datele de la Judecatoria Hunedoara dezvaluie cum a inceput acest scandal. Totul incepe pe 18 aprilie, in jurul orei 18.30, cand un echipaj de format dintr-un subinspector de politie si un plutonier major din cadrul Jandarmeriei l-au verificat pe Stefan Laco.Dupa efectuarea activitatilor de legitimare si dupa ce s-a constatat ca acesta avea legitimatie de serviciu asupra lui si urma sa se prezinte la locul de munca, i s-a permis sa plece.Politistul si jandarmul au vrut sa urce in masina si sa plece, dar pe str. Batiz, a aparut pe bicicleta Ionel-Lucian Costineanu, care s-a oprit cu bicicleta in fata echipajului de politie si ostentativ a aruncat bicicleta in fata echipajului.Barbatul s-a deplasat la geamul portierei din fata stanga, care era deschis, a devenit violent in vorbire si a inceput sa le adreseze injurii politistului si jandarmului din patrula. Potrivit anchetatorilor, Ionel-Lucian Costineanu a refuzat sa se legitimeze, sa-si ia bicicleta si sa deblocheze drumul."La un moment dat Costineanu Ionel-Lucian a amenintat organele de ordine publica cu pulverizarea continutului unui spray iritant lacrimogen pe care acesta il avea asupra sa si pe care il scosese, gesticuland cu el la adresa organelor de ordine publica, ceea ce le-a determinat pe acestea sa solicite prin statia de emise-receptie din dotare, sprijin altor patrule de siguranta publica.", prezinta faptele magistratii.Solicitarile acestora nu au avut nici un efect asupra lui Costineanu, care a continuat in acelasi mod sa se comporte fata de organele de ordine publica, tulburand linistea in zona, ceea ce a generat prezenta la fata locului a altor persoane din imobilele aflate acolo, care il auzisera cum striga.La aparitia acelor persoane, barbatul a devenit mai violent si la un moment dat, desi organele de ordine publica i-au solicitat sa nu plece pana nu se finalizeaza activitatea de verificare a identitatii sale, acesta cu ajutorul acelor persoane, venite in sprijinul sau, a reusit sa plece si sa se deplaseze spre locuinta sa.Incercand sa-l opreasca, subinspectorul s-a postat in fata lui Costineanu si i-a solicitat acestuia sa ramana pe loc pentru a se finaliza activitatea de verificare a identitatii lui, insa acesta nu s-a conformat solicitarii politistului, "dimpotriva a lovit cu pumnul catre acesta, vizandu-i zona fetei, insa politistul a reusit sa reactioneze si sa-si fereasca capul, reusind astfel sa evite lovitura cu pumnul in fata si atunci a ripostat la actiunea violenta exercitata la adresa lui si folosind spray-ul iritant lacrimogen din dotare, a pulverizat un jet in directia agresorului, ceea ce a generat dezechilibrarea pe moment a acestuia si a facilitat imobilizarea lui de catre jandarm".Atunci cand politistii si jandarmii au incercat sa-l incatuseze, in sprijinul lui Costineanu au intervenit mai multi cunoscuti din cartier.Subinspectorul de politie a fost lovit in spate cu o caramida de catre o persoana de sex femeiesc, ramasa neidentificata, "timp in care la fata locului se stransesera alte circa 50 de persoane care se manifestau cu ostilitate fata de organele de ordine publica, punandu-le in pericol integritatea fizica a acestora, generand un pericol la adresa lor".Pentru a evita sa nu fie agresati fizic,Costineanu a profitat de aceasta situatie si a fugit in locuinta sa. Intre timp, la fata locului a mai venit o patrula mixta formata dintr-un jandarm si un politist."Dupa ce s-a refugiat in locuinta sa, numitul Costineanu Ionel-Lucian a iesit la fereastra locuintei si a continuat sa se manifeste in acelasi mod violent la adresa organelor de ordine publica, prin adresarea de injurii si proferarea de amenintari indreptate impotriva lor, fapte comise in prezenta unei mase mari de oameni din cartier, care se adunasera la fata locului in urma scandalului provocat de acesta, ceea ce leza in fata opiniei publice autoritatea organelor de ordine publica.In timp ce se manifesta in acest mod violent a aruncat cu o vaza din portelan, de la fereastra locuintei, spre locul unde se aflau organele de ordine publica pentru a le lovi, insa nu si-a atins tinta, iar gestul lui a determinat organele de ordine publica sa-i solicite sa iasa din locuinta si sa se prezinte afara in fata lor, solicitare refuzata categoric de catre acesta", prezinta faptele magistratii.Politistii si jandarmii s-au dus la apartamentul barbatului si i-au cerut acestuia sa-i urmeze la sectia de politie pentru lamurirea situatiei si luarea masurilor legale care se impuneau."Dupa imobilizare, organele de ordine publica au procedat la conducerea acestuia la echipajul de politie aflat pe strada Batiz, iar in momentul in care au parasit imobilul si au ajuns pe domeniul public, s-au lovit de ostilitatea mai multor persoane ce se aflau in masa de oameni ce se stransese la fata locului si care se manifestau ostil la masurile luate fata de Costineanu Ionel-Lucian", se arata cum a debutat mica revolta din Micro 7.A urmat apoi un scandal, iar potrivit inregistarrilor postate pe facebook, cel care i-ar fi provocat pe politisti ar fi Stefan Laco, "solicitandu-le arogant chiar sa-l pulverizeze cu spray iritant lacrimogen"."Organele de ordine publica au reusit sa-l introduca pe Costineanu Ionel-Lucian in autoturismul din dotare, moment in care mai multe persoane, printre care si Laco Stefan au inceput sa arunce cu bolovani si sticle inspre organele de ordine publica si inspre autoturismele acestora"."De asemenea in incidente a intervenit foarte violent si numitul Moldovan Gheorghe, care fara nici un motiv, in timp ce urla, a atacat organele de ordine publica, lovind de mai multe ori cu pumnii in geamurile si caroseria autoturismului M.A.I. cu nr. MAI 47912, in care se refugiasera agentul de politie XXX () si politistul local YYY, cauzandu-i mai multe avarii respectiv: parbriz spart, portiera stanga fata indoita, oglinda retrovizoare stanga zgariata, capota indoita, spoiler fata zgariat, plafon indoit, placuta inmatriculare indoita.Tot numitul Moldovan Gheorghe s-a deplasat si la autoturismul marca Dacia Logan cu nr. MAI 39370, in care se refugiasera agent-sef de politie ZZZ si plutonier adjutant-sef KKK, din cadrul IJJ Hunedoara, si a lovit de mai multe ori cu pumnii in geamurile si caroseria acestuia.Mai mult, Moldovan Gheorghe a deschis portiera din fata stanga, de la sofer, unde se afla agent-sef de politie ZZZ si urland la politistul si jandarmul din interiorul autoturismului, le adresa amenintari cu violenta, spunandu-le:, timp in care din multime se arunca in continuare cu pietre inspre organele de ordine publica si autoturismele acestora.Agent-sef de politie ZZZ a incercat sa traga si sa inchida portiera, intrucat Moldovan Gheorghe continua sa se manifeste violent si prezenta un real pericol pentru integritatea sa fizica, avand in vedere pozitia sa din autoturism, insa Moldovan Gheorghe a reusit sa-l opreasca si sa redeschida din nou portiera autoturismului,Dupa aceea, sub ploaia de pietre, agent-sef de politie ZZZ a reusit sa scape din multime si sa paraseasca zona cu autoturismul din dotare".La interventia fortelor suplimentare de ordine publica la fata locului, Moldovan a reusit sa fuga si sa se ascunda in locuinta sa de domiciliu.Un alt episod violent a fost in momentul in care politistii s-au dus sa-l ridice pe Moldovan sa-l conduca la sectie. Familia acestuia, sotia Elisabeta Moldovan si fiul, Francisc-Iulian Moldovan, au sarit pe politisti. Tanarul ar fi lovit un agent de politie cu o bata groasa din lemn, tip "ghioaga de cioban", de culoare rosiatica, in cap (zona fruntii), provocandu-i instantaneu sangerarea si pe moment dezechilibrarea.In timpul luptelor, Francisc-Iulian Moldovan chiar ar fi reusit sa ia spray-ul iritant lacrimogen unui politist si sa dea cu el asupra fortelor de ordine."Dupa ce politistii au reusit sa-l extraga din locuinta pe Moldovan Gheorghe, in timp ce il conduceau spre echipajul de politie, pentru a-l transporta la sediul Politiei Mun. Hunedoara, acesta s-a manifestat violent incercand sa se automutileze, motiv pentru care s-a procedat la incatusarea acestuia, iar in momentul in care a fost introdus in echipajul de politie pe bancheta din spate, a devenit si mai violent, lovindu-se de multe ori cu capul si corpul de geamul, tocul si caroseria masinii, provocandu-si singur leziuni.".