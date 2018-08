"Avocatul Poporului cere Politiei explicatii: De ce si in ce conditii a fost tinut copilul soferului cu numere anti-PSD la sectie"

Ziare.

com

"Avocatul Poporului solicita lamuriri Brigazii Rutiere de Politie in legatura cu situatia in care s-a aflat copilul minor al soferului audiat de autoritati dupa ce ar fi folosit numere de inmatriculare ofensatoare. Demersul Avocatului Poporului vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor.Totodata, avand in vedere dispozitiile art. 6 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, potrivit carora respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului este un principiu fundamental si neechivoc, Avocatul Poporului a solicitat Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sa comunice in ce masura institutia, in situatii similare, poate asigura asistenta psihologica, hrana si apa, dar si un mediu propice pentru minori, in perioada cat apartinatorii se afla in incinta", a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Avocatului Poporului, Matei Virtosu, intr-un comunicat de presa.Avocatul Poporului mai precizeaza ca a fost sesizat si in legatura cu faptul ca fiul soferului, in varsta de 8 ani, a fost nevoit sa petreaca mai multe ore in sediul Brigazii Rutiere de Politie si chiar sa asiste la audierea tatalui sau.Razvan Stefanescu, in varsta de 45 de ani, a intrat in Romania pe data de 17 iulie, prin Vama Nadlac, cu o masina cu numere de inmatriculare continand un mesaj obscen la adresa PSD. Mesajul a devenit in scurt timp viral, iar barbatul s-a plimbat in intreaga tara.Timp de zece zile, barbatul a fost oprit in trafic de patru ori de Politie, in judetele Olt, Hunedoara si Dolj. Abia ultima data, politistii l-au oprit in Capitala si i-au retinut placutele de inmatriculare si permisul. Motivul: romanul nu ar fi avut dreptul sa circule cu acele numerele preferentiale, obtinute in Suedia, pe teritoriul Romaniei.Astfel, dupa aceste doua saptamani in care au incercat sa gaseasca un motiv si au invocat gresit o conventie internationala, politistii au renuntat la acuzatii, iar dosarul a fost clasat. Totusi, autoritatile de la Bucuresti au corespondat cu cele din Suedia si in cele din urma i-au convins sa retraga placuta cu numar ofensator. Astfel, chiar daca si-a recapatat permisul si dreptul de a circula, romanul nu mai poate folosi placuta antiPSD.