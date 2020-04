Avocatul Poporului contesta Legea Politiei la CCR: Trebuie stabilita durata maxima pentru care o persoana poate fi verificata la sectie

Iata prevederile contestate

Apelul la Constitutie

Motivele pentru a fi dus la politie

Ziare.

com

Asa ca Avocatul Poporului (AP) a formulat o exceptie de neconstitutionalitate privind mai multe prevederi ale Legii nr. 218/2002 referitoare la organizarea si functionarea Politiei Romane.Este vorba de articolele din lege care privesc atributiile politistului de a conduce la sectia de politie pentru verificari anumite persoane. Potrivit Legii, verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei "se realizeaza de indata."conform alin. (4) (n," se stabileste in actul normativ."Art. 31, alin 1, lit b, ce prevede ca, in realizarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii principale: sa conduca persoane la sediul politiei, ca masura administrativa, in conditiile prezentei legi, art. 36 alin 4 si 5 potrivit carora verificarea situatiei de fapt si, dupa caz, luarea masurilor legale fata de persoana condusa la sediul politiei se realizeaza de indata;Politistul are obligatia de permite persoanei sa paraseasca de indata sediul politiei dupa finalizarea activitatilor conform alin 4 sau a masurilor legale care se impun din Legea 218/2002, republicata, aduc atingere prevederilor art 23, alin 1 si art 1 alin 5 din Constitutie", se arata in exceptia de neconstitutionalitate, citata de Agerpres. Potrivit Avocatului Poporului, "".Pasajele din Constitutie la care AP face trimitere sunt cele in care se arata ca:- Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile;- In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.Motivele pentru care o persoana poate fi condusa la sectia de politie, conform legii, sunt:- Nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori exista motive verosimile pentru a banui ca identitatea declarata nu este reala sau documentele prezentate nu sunt veridice;- Din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstantelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creeaza motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala;- Prin actiunile sale pericliteaza viata, sanatatea sau integritatea corporala, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publica;- Luarea unor masuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publica.I.S.