Baiatul de 12 ani din Constanta care plecase de acasa a fost gasit la 200 de km distanta

Potrivit Politiei Constanta, Petrut Ciprian Asavoaia, in varsta de 12 ani, a fost dat disparut de mama sa, vineri noaptea, cu putin timp dupa ora 24, aceasta spunandu-le oamenilor legii ca isi cauta fiul de vineri, de la ora 12, de cand a plecat de acasa fara sa se mai intoarca.Sambata noaptea, baiatul a fost gasit de politisti in Braila, la circa 200 de kilometri distanta.Se pare ca acesta a plecat din Tuzla cu un alt copil, de 14 ani, cunoscut politistilor cu repetate plecari de acasa. Adolescentul a fost gasit de politisti la locuinta tatalui sau, din Braila.Baiatul disparut a fost gasit, insa, singur. Un barbat din Braila l-a vazut ratacind pe strazi, iar cand l-a intrebat ce cauta, copilul a marturisit ca este din judetul Constanta si s-a ratacit, sustin surse din ancheta.Copilul disparut este in stare buna si nu a gost victima unei agresiuni, potrivit surselor citate.