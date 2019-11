Baiatul de 8 ani cautat timp de 7 zile a fost gasit mort

Ziare.

Trupul baiatului a fost descoperit intr-un bazin, potrivit Antena 3.Iulian Alexandru Bitica, in varsta de 8 ani, a disparut sambata in jurul orei 15:00, din fata locuintei sale, din localitatea Pecineaga."Din primele verificari s-a stabilit faptul ca acesta a disparut in jurul orei 15:00, din fata locuintei, unde se afla la joaca", au precizat reprezentantii IPJ Constanta, la acel moment.Ulterior, forte impresionante au actionat pentru a-l cauta pe minor. De sambata, salvatorii au scotocit imprejurimile zile in sir impreuna cu localnicii.Rolele baiatului au fost gasite, duminica, de politisti pe o strada situata la mai putin de un kilometru distanta de locuinta copilului.