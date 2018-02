A venit singur la politie sa-si ridice cazierul, dar a ajuns de acolo direct la penitenciar

Ziare.

Inedita intamplare a avut loc in judetul Prahova, in orasul Baicoi. Potrivit IPJ Prahova, joi, in jurul orei 11:30, "la sediul Politiei orasului Baicoi s-a prezentat un barbat de 29 de ani, din orasul Sinnicolaul Mare, judetul Timis, pentru a obtine un certificat de cazier judiciar".Doar ca, atunci cand agentul de politie a verificat cererea barbatului, a constatat ca acesta figura pe lista persoanelor date in urmarire. Pe numele solicitantului era emis un mandat de executare a unei pedepse de un an de inchisoare.Tanarul fusese condamnat pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere si a fost retinut pe loc, fiind transportat in aceeasi zi la penitenciarul Margineni.