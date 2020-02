Barbat din Valcea, cercetat pentru ca a impuscat un caine care i-a mancat gainile

Ziare.

Fapta s-a petrecut vineri. Politistii, care s-au sesizat din oficiu, au gasit si au ridicat de la domiciliul barbatului 15 kilograme de munitie, respectiv bile metalice si alte componente folosite la confectionarea artizanala a cartuselor."Politistii au stabilit ca (...) barbatul ar fi facut uz de arma, fara drept, asupra unui caine fara stapan care se afla pe proprietatea acestuia, rezultand decesul cainelui. Barbatul a motivat ca a facut uz de arma asupra cainelui deoarece acesta, anterior, i-ar fi mancat mai multe pasari din gospodarie", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetan ( IPJ ) Valcea, Catalin Udrea.Barbatului i-au fost confiscate arma de vanatoare si toata munitia."Politistii au efectuat un control la domiciliul barbatului unde au verificat modul de pastrare al armamentului si munitiei, fiind descoperita cantitatea de 15 kg de munitie, respectiv bile metalice, si alte componente folosite la confectionarea artizanala a cartuselor si 12 cartuse de vanatoare incarcate artizanal.A fost ridicata in vederea confiscarii o arma de vanatoare si toata munitia descoperita, iar cadavrul cainelui a fost transportat la sediul D.S.V.S.A. in vederea efectuarii unei constatari de specialitate", a adaugat reprezentantul IPJ Valcea.In cauza, politistii, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcesti, au deschis dosar penal pentru infractiunile de uz de arma fara drept, uciderea animalelor, cu intentie, fara drept si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.