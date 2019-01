Barbatul care a evadat din toaleta Politiei Galati a fost prins

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Galati, barbatul care a evadat din arestul Politiei, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 04:00, in comuna Gemenele din judetul Braila, in casa unui prieten. El a fost incatusat si incarcerat.Barbatul de 38 de ani, din comuna Barcea, judetul Galati, a evadat joi. El fusese retinut de politisti intrucat pe numele sau era emis un mandat de arestare europeana emis de autoritatile judiciare din Austria care-l cerceteaza pentru comiterea mai multor furturi. Barbatul a fost retinut de anchetatorii galateni pentru 24 de ore si dus in arestul IPJ, iar joi, profitand de un moment de neatentie al politistilor, in timp ce era la toaleta, a reusit sa fuga.Suspectul a invocat ca ii este rau si a fost dus la toaleta, de unde ar fi fugit pe geam.