Barbatul care a proiectat mesajul #rezist pe Muzeul de Arta va face plangere impotriva politistilor care l-au incatusat

"Eu am facut afirmatii ironice la adresa acelui politist. Eu nu am spus ca agentul (...) este pedofil, eu i-am spus ca imi este frica de Politia Romana pentru ca am vazut ca sunt pedofili. (...) Eu nu am prezentat pericol pentru respectivul agent, astfel incat sa necesit incatusarea. (...) Respectivul agent nu m-a informat nicio secunda de ce este acolo. (...) Nu mi-a justificat legitimarea, deci nu am savarsit nicio contraventie", a spus Dide, luni, in fata Sectiei 3 de Politie.In opinia sa, oamenii legii au comis un abuz, iar el nu ar fi trebuit sa fie incatusat, de aceea a ales sa faca plangere impotriva politistilor."Nu o sa-mi scot certificat medico-legal, pentru ca singurul semn pe care il am este cel de pe fata, ce nu necesita ingrijiri medicale sau zile de spitalizare si atunci este doar o procedura administrativa care va ingreuna activitatea procurorilor si nu are rost sa fac acest lucru. In schimb, vom face demersuri astfel incat sa ne asiguram ca vor fi trasi la raspundere cei care au actionat gresit", a mai spus Dide, presedinte al Asociatiei 'Evolutie in Institutie'.Legat de prezenta sa pe terasa blocului de langa Palatul Regal, el a precizat: "Am vrut sa atragem atentia opiniei publice ca atacul impotriva Justitiei inca nu este finalizat, continua si ar fi o prioritate pentru actualul Guvern. Am ales respectivul festival pentru ca aveam o adunare foarte mare de oameni".Cristian Mihai Dide a fost amendat pentru ca a refuzat sa se legitimeze , a folosit expresii injurioase si a avut un comportament prin care a tulburat ordinea si linistea publica, a informat, luni, Politia Capitalei.