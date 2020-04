Bataie in Sectorul 5 oprita de politisti cu armamentul din dotare. 37 de persoane, duse la audieri

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, mai multe persoane au fost imobilizate si vor fi conduse la audieri."In aceasta seara, in jurul orei 20:45, prin apel 112, in Sectorul 5, a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat de urgenta mai multe echipaje de politie , echipe ale Serviciului Actiuni Speciale si jandarmi.Mai multe persoane au fost imobilizate si urmeaza a fi conduse pentru audieri. A fost folosit si armamentul din dotare, fara a fi inregistrate persoane ranite", precizeaza informarea Politiei Capitalei.Ulterior, Politia a anuntat ca a condus la audieri 37 de persoane si ca s-a stabilit ca acest conflict a izbucnit spontan, fiind declansat pe fondul consumului de alcool "Conflictul a fost aplanat", se mai mentioneaza in informarea transmisa de catre Politia Capitalei.