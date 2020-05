Bataie in strada intr-o localitate din Brasov: 9 persoane au fost retinute dupa ce un barbat a murit

Ziare.

Conform Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, vineri seara, pe raza localitatii mentionate a avut loc un conflict spontan intre mai multe persoane, in urma caruia un barbat, in varsta de 31 de ani, a suferit mai multe lovituri la cap si corp si, ulterior, a decedat in ambulanta care il transporta la spital.Politistii brasoveni au identificat persoanele participante la altercatie si le-a condus la sediu pentru a fi audiate, ulterior 9 persoane fiind retinute.In cauza, ofiteri de politie judiciara, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, a precizat sursa citata.Cei 9 vor fi prezentati instantei in cursul zilei de sambata.