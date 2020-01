Bataie intre interlopi in Capitala: Unul dintre cei doi acuzati de tentativa de omor s-a predat

Ziare.

Cezar Petcu, cel care l-a taiat pe Emil Marius Alecu, zis Bebino, s-a predat luni politistilor, el fiind retinut. El ar fi refuzat sa faca declaratii.Petcu urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva."La data de 9 ianuarie,in jurul orei 22:00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la faptul ca la doua unitati spitalicesti din Bucuresti s-au prezentat doi barbati raniti, cel mai probabil ca urmare aunei altercatii", a anuntat vineri Politia Capitalei. Protagonistii scandalului au fost Emil Marius Alecu, zis Bebino sau King Kong si Cezar Petcu, cunoscut sub numele de Joe , au declarat surse din ancheta pentru News.ro.Emil Marius Alecu, zis Bebino i-ar fi cerut o suma de bani lui Cezar Petcu, care a fost de acord sa-i achite o parte din bani si l-a chemat sa-i faca plata, locul de intalnire ales fiind unul public.Joe, fost boxer, insotit de citiva prieteni, l-a asteptat pe Bebino la locul de intalnire, care fusese ales de adversari intr-un -un loc public, tocmai pentru a evita un eventual conflict violent. Imediat ce Emil Marius Alecu, zis Bebino insotit de apropiati a sosit, a inceput bataia, ajungandu-se ca ambele tabere sa faca uz de arme albe.Conform surselor citate, un tanar ar fi fost ranit grav de Emil Marius Alecu, zis Bebino, care la randul sau ar fi fost ranit cu sabia de Cezar Petcu - Joe. Incercand sa se apere, Bebino si-a pierdut un deget. O a doua lovitura cu sabia a primit-o in spate. Ambele victime au ajuns de urgenta la Spitalul Sf. Pantelimon, unde in scurt timp s-au adunat zeci de apropiati. Pentru Bebino au venit, in afara de tatal sau, membri marcanti ai gruparii Sportivilor.Atat Cezar Petcu, cat si Emil Marius Alecu, zis Bebino, sunt acum acuzati de tentativa de omor.