Bilant de Revelion: Mii de apeluri la 112, sute de infractiuni, peste 170 de permise retinute, amenzi rutiere de jumatate de milion de lei

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) remis marti, 69 dintre conducatorii auto sanctionati contraventional au fost depistati conducand. Totodata, 18 soferi au fost depistati, la volan,, motiv pentru care le-a fost suspendat dreptul de a conduce si au fost sanctionati conform prevederilor legale.Peste 25.000 angajati ai MAI au actionat in noaptea de Revelion in principal pentru prevenirea faptelor antisociale si asigurarea interventiilor rapide in situatii de urgenta, arata sursa citata."In ultimele 24 de ore, echipajele de pompieri politie si jandarmerie au raspuns la. Au fost sesizate, dintre care 196 contra persoanei, 259 contra patrimoniului, 196 privind produsele explozive, iar 274 autori de infractiuni au fost prinsi in flagrant . De asemenea, au fost aplicate peste 2.800 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 1.000.000 de lei", informeaza sursa citata.De asemenea, in ultima zi a anului, au fost confiscate articole pirotehnice in valoare de aproximativ 58.400 lei., dintre care 894 pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si 44 pentru stingerea de incendii. Cauzele principale ale producerii incendiilor au fost instalatiile electrice improvizate si cosuri de fum necuratate sau defecte, releva sursa citata.Totodata, o aeronava a MAI a efectuat, in ultimele 24 de ore, o misiune aero-medicala.Jandarmii montani, alaturi de salvamontisti, au actionat preventiv pentru evitarea producerii unor situatii de urgenta in care sa fie implicate persoanele aflate in aceasta perioada la munte, se mentioneaza in sursa citata.Peste 140 evenimente publice au fost organizate in noaptea de Revelion, la care au participat aproximativ 300.000 de persoane, conform estimarilor organizatorilor.Cele mai mari evenimente au fost organizate in Bucuresti si in municipiile Iasi, Constanta, Timisoara si Cluj-Napoca.