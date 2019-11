Blocuri evacuate la Timisoara: Un pensionar sustine ca a stat tot timpul acasa. A plecat abia joi, cand ceilalti se intorceau

Ziare.

"Eu de acum sunt evacuat. Eu am avut totul, alimente, acasa, sunt la pensie. De doua-trei zile nu ies afara. Nu are rost asa sa ma plimb. Acum mi-a spus politia. Azi-noapte am dormit acasa la mine, aici. Intrebatii pe altii, care sunt de doua-trei zile evacuati. Eu mai inainte, o jumatate de ora am iesit. Patru-cinci zile am stat acasa, mi-am facut aprovizionarea, sunt pensionar. Am fost acasa la televizor si am dormit.Au batut la usa. Daca trece o ora-doua ma ia cu somn. Trebuie sa ma duc la doctor. Autoritatile au spus ca sa se faca analize si probabil deseara. Am frigider, trebuie sa-l scot din priza, ma duc sa-l scot din priza...", a declarat pensionarul, joi dimineata, citat de Timis online In acelasi timp, autoritatile au permis joi intoarcerea acasa a locatarilor din blocurile de pe strazile Vaida Voievod si Miorita nr. 4, sustinand ca in imobile nu mai exista pericol toxic.In schimb, locatarii din blocul de pe strada Miorita nr. 8, acolo unde au murit trei oameni, nu vor putea intra in garsoniere pana cand proprietarul nu va face o actiune de igienizare.Reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis au anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in blocurile de pe strazile Vaida Voievod nr. 1 si Miorita nr. 4, locatarii se vor putea intoarce in apartamente.Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale, veniti de la Bucuresti pentru a verifica nivelul de toxicitate din cele doua imobile, au dat asigurari ca nu mai exista niciun pericol. In timpul verificarilorIn ceea ce priveste locatarii din blocul de pe strada Miorita nr. 8, acolo unde trei oameni au murit dupa o actiune de deratizare si dezinsectie cu o substanta toxica,"Din punctul de vedere al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta,. Pe strada Miorita nr. 8 este o proprietate privata, imobilul a fost predat proprietarului, iar acesta este obligat sa faca igienizarea. Vom monitoriza aceasta activitate", a declarat Cristian Frantescu, subprefectul judetului Timis.La randul sau, medicul Mihai Grecu, seful UPU Timis, a dat asigurari ca "nu mai e pericol toxic, sunt doar probleme de igiena".Un bebelus de noua zile, un copil de trei ani si mama acestuia, in varsta de 28 de ani, au murit dupa ce in blocul in care locuiau, de pe strada Mioritei nr. 8 din Timisoara, s-a facut dezinsectie si deratizare.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat ca in procesul de deratizare a blocurilor din Timisoara, printre care cel in care trei oameni si-au pierdut viata, exista indicii ca a fost folosita substanta Delicia - Gastoxin care contine fosfura de aluminiu, foarte toxica, cu efecte letale in caz de inhalare, si care necesita pentru utilizare autorizatie speciala.Patronul Bistim Dera SRL, Ioan Sorin Buta, a fost arestat pentru 30 de zile. Avocatul sau afirma ca a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de la o cunostinta.In prezent mai sunt internate 40 de persoane, dintre care 29 copii la Spitalul de Copii "Louis Turcanu", 8 adulti la Spitalul Judetean si 3 adulti la Spitalul Municipal din Timisoara. Starea persoanelor internate este general buna, momentan pacientii aflandu-se sub supravegherea medicilor.