Braconieri turci opriti cu focuri de arma de politia de frontiera: Trei marinari au fost raniti usor, pescadorul s-a scufundat

Pescadorul a suferit daune, ce au dus la scufundare.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, luni dimineata, in jurul orei 06.50, cu ajutorul sistemului SCOMAR, a fost observata o ambarcatiune suspecta ca pescuieste ilegal in Zona Economica Exclusiva a Romaniei.Vasul se afla la aproximativ 52 de mile marine est de localitatea Costinesti, identificat ulterior ca fiind un pescador cu pavilion Turcia, inscriptionat "Baba Senol", iar pentru capturarea acestuia a fost trimisa o nava a Politiei de Frontiera., folosind toate mijloacele legale de stabilire a legaturii cu pescadorul turcesc: luminoase, acustice si semnale radio, urmate de somatii conform legii."Intrucat acesta nu s-a conformat somatiilor,fiind efectuat foc de avertisment in conditiile legii", au precizat politistii de frontiera intr-un comunicat de presa.In sprijinul navei PFR au fost dislocate alte doua ambarcatiuni din cadrul Garzii de Coasta, iar"Politistii de frontiera au procedat la abordarea ambarcatiunii, echipajul pescadorului fiind transferat la bordul uneia dintre navele PFR. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca, sens in care li s-a acordat primul ajutor.Acestia sunt in afara oricarui pericol, iar la momentul acostarii in Portul Mangalia au fost preluati de catre Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta - substatia Mangalia, fiind transportati la o unitate medicala in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate", se mai arata in comunicatul de presa.De asemenea, din cauza supraincarcarii pescadorului cu unelte de pescuit si peste, precum si a manevrelor bruste efectuate de marinari pentru a evita abordarea de catre navele PFR, structura pescadorului a suferit daune, ceea ce a dus la scufundarea lui.In cauza, politistii de frontiera constanteni vor efectua cercetari sub coordonarea procurorului investit in cauza din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta fata de marinari, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale ce se impun.