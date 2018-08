Caine politist la Untold pentru depistarea participantilor care incearca sa intre cu droguri

Ziare.

Agentul sef de politie Lucian Bosanceanu a declarat joi, la festivalul Untold, ca Suier este partenerul lui pe care l-a dresat de cand era pui."Nu a stiut sa latre de mic, la inceput scotea un suierat si de asta i-am pus numele Suier. Este partenerul meu de cand era pui, il iubesc, imi dau viata pentru el si el pentru mine, executam multe misiuni impreuna.Este specializat in detectarea de produse ilegale, a participat la multe misiuni, la festivaluri in tara si in strainatate. Stiu ce intentii are, el stie ce vreau de la el, ne intelegem foarte bine.Are un miros foarte bine dezvoltat, a facut antrenament, poate descoperi multe tipuri de substante ilegale", a spus Bosanceanu.Cei doi petrec impreuna circa 10 ore pe zi, inclusiv weekend-urile, si se antreneaza asiduu pentru depistarea substantelor ilegale, a drogurilor, inclusiv prin participarea la cursuri de perfectionare in strainatate.Festivalul Untold se desfasoara la Cluj-Napoca in perioada 2 - 5 august.