Carmen Dan acuza sindicatele ca profita de moartea politistului ca sa-i ceara demisia

"Sindicalistii cer demisia ori de cate ori pot sa profite de o astfel de ocazie. Le-as raspunde concret cu date si cu informatii certe. (...) Cred ca nu crede nimeni ca ministrul este cel care echipeaza un politist atunci cand pleaca in misiune", a sustinut, luni, Carmen Dan, intr-o conferinta de presa.Ea spune ca prioritaea este gasirea criminalului."In acest moment, prioritatea pentru noi e sa-l identificam si sa-l gasim pe criminal. Va asigur ca toate celelalte aspecte care tin de procedura, de organizarea acestei misiuni sunt si vor fi verificate prin IGPR (...) si, daca ceva acolo nu a fost bine organizat sau nu a corespuns procedurii de interventie, se vor lua cele mai severe masuri", a spus Carmen Dan, la sediul MAI, potrivit Agerpres.Un politist de 43 de ani a fost impuscat mortal, duminica, pe raza localitatii timisene Izvin, in timp ce se afla intr-o misiune de prindere a unui talhar dat in urmarire nationala. Agresorul inarmat a fugit, pentru prinderea acestuia fiind desfasurata o operatiune a politistilor.Agentul de politie Cristian Amariei facea parte dintr-unul dintre filtrele organizate pentru prinderea masinii date in urmarire, cand a fost impuscat in gat de la distanta. Agentul de politie a ajuns in stare grava la spital, insa a incetat din viata, in ciuda manevrelor de resuscitare facute de medici.Suspectul se numeste Marcel Lepa si este considerat de politisti extrem de periculos, de aceea, oamenii sunt sfatuiti sa pastreze distanta si sa sune la 112 daca il vad.Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a spus ca unele dintre circumstantele principale, care favorizeaza producerea acestor drame, le reprezinta subfinantarea sistemului de ordine publica, deficitul de personal (care a fost si de 25%), dar si dotarea logistica precara a politistilor din cadrul altor structuri decat cele de interventie si actiuni speciale, care participa la misiuni operative fara a avea mijloace de protectie individuala si armanent adecvate caracterului si gradului de periculozitate al actiunii in care sunt implicati.A.S.