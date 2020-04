Cartile de identitate, permisele de conducere si alte acte importante care expira sunt prelungite pana iesim din starea de urgenta

Ziare.

Ese vorba despre cartile de identitate, permisele de conducere, certificatele de cazier judiciar si alte documente, enumerate in cele ce urmeaza. De asemenea, MAI anunta ca serviciile publice si-au modificat programul, conform restrictiilor in vigoare, astfel ca problemele vor fi rezolvate in marea majoritate, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului.Astfel,emise de Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, respectiv serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor aflate in coordonarea metodologica a MAI, Inspectoratul General pentru Imigrarisi sunt recunoscute de autoritati pe teritoriul Romaniei.Cetatenii aflati in aceasta situatie vor avea la dispozitieIata care sunt documentele ce intra sub incidenta prevederilor amintite, in functie de institutia responsabila:saupot fi emise de structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane pe durata starii de urgenta, doar pentru motive temeinic fundamentate mentionate in cuprinsul cererii.In aceste cazuri, se recomanda pe cat posibil utilizarea mijloacelor de comunicare online, pentru evitarea prezentarii persoanelor interesate la ghiseu.In cazul in care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru dosare de concurs, angajare, licitatie etc. la institutiile publice sau organele de specialitate ale administratiei publice, precum primarii, institutii din sistemul de invatamant, sanatate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C. exista posibilitatea ca persoanele interesate sa depuna o declaratie prin care sa solicite acestor institutii obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentala.Totodata, in cauzele de la nivelul parchetelor, in care, anterior instituirii starii de urgenta, a fost disjunsa prin ordonanta a procurorului prelungirea dovezilor inlocuitoare cu drept de circulatie ale permisului de conducere, eliberate conform art. 111 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, nu este necesar ca persoanele interesate sa depuna cereri de prelungire.Procurorii vor emite, din oficiu, ordonante de prelungire a acelor dovezi pentru care anterior a fost dispusa o ordonanta.Ordonantele de prelungire vor fi transmise pentru operare la unitatile de politie competente, fara a mai fi necesara consemnarea pe dovada a prelungirii in aceasta situatie exceptionala.In ceea ce priveste activitatea Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, documentele pentru care se prelungeste valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta sunteliberate de catre serviciile publice comunitare regim premise de conducere si inmatriculare a vehiculelor la depunerea dosarelor de inmatriculare/ transcriere/ certificate de inmatriculare sau preschimbare permise de conducere romanesti/straine sau duplicate.Dovezile in cauza sunt valabile pana la primirea de catre titulari/detinatori a certificatelor/permiselor de conducere livrate de catre DRPCIV, prin serviciile postale.Nu intra in aceasta categorie dovezile inlocuitoare cu drept de circulatie ale permiselor de conducere care se elibereaza de serviciile rutiere in cazul unor abateri la regimul circulatiei.Totodata,operatiunilor de inmatriculare/transcriere, examinare sau preschimbare a permisului de conducere obtinute de catre solicitanti de la alte entitati, documente care vor expira in interiorul starii de urgenta (si altele) pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.emise si prelucrate de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) si de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelorTotodata,, ce au la baza motive medicale, pierderea, furtul, distrugerea actului de identitate,sau, dupa caz, inscrierea mentiunii privind stabilirea resedintei,, in prealabil, la numarul de telefon precizat pe site-ul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor competent, ori dupa caz mentionat pe site-ul DEPABD.Activitatea de preluare a cererilor privind furnizarea unor date cu caracter personal din Registru national de evidenta a persoanelor sau a cererilor privind clarificarea unor aspecte de stare civila se va realiza prin intermediul adresei postale sau a mijloacelor de comunicare electronice.pentru eliberarea Certificatului privind domiciliul inregistrat in Registrul national de evidenta a persoanelor, (document eliberat cetatenilor romani in vederea apararii drepturilor si valorificarii intereselor acestora in strainatate, insotit, dupa caz, de Formularul standard multilingv eliberat in baza Regulamentului (UE) 2016/1191), precum si cererile privind eliberarea fotocopiilor dupa deciziile de schimbare a numelui persoanelor fizice pe cale administrativa, eliberate de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date pana la data de 31.03.2005, se transmitpe adresa de e-mail a institutiei depabd@mai.gov.ro Se supun prevederilor decretului prezidential din 16 martie 2020 si ale Ordonantei militare nr. 3 din 24 martie 2020de catre Inspectoratul General pentru Imigrari,saueliberate cetatenilor europeni,emise beneficiarilor unei forme de protectie internationala si persoanelor fara cetatenie,Avand in vedere masurile de prevenire si limitare a raspandirii infectarii cu noul coronavirus, pentru situatii de urgenta sau care nu sufera amanare,pot utiliza mijloacele electronice de comunicare la distanta cu structura competenta teritorial, precum aplicatia online portaligi.mai.gov.ro , corespondenta postala sau alte mijloace conform datelor de contact ce se regasesc pe site-ul igi.mai.gov.ro.Recomandam tuturor cetatenilor sa consulte constant site-urile oficiale ale structurilor de specialitate, pentru a afla cu exactitate orarul de functionare al ghiseelor si conditiile cerute, precum si alte informatii de interes, tinand cont de restrictiile instituite prin Ordonantele militare ca urmare a instituirii starii de urgenta, informeaza MAI.