Cat de des si-au folosit politistii arma in ultimii 4 ani - campioni sunt cei de la Rutiera

APADOR-CH a transmis, dupa cazul femeii impuscate in cap, din greseala, de un politist aflat in misiune, ca angajatii MAI de la Politia Rutiera ar trebui dotati cu pistoale neletale, cu electrosocuri ('tasere') . Apoi, a aparut o adevarata dezbatere pe retelele de socialializare.In consecinta, APADOR-CH a solicitat MAI date privind rata folosirii armelor de foc de catre toate fortele politiei in ultimii 4 ani. Statisticile oficiale oferite de IGPR au fost urmatoarele:Reprezentantii APADOR-CH sustin ca, raportat la numarul total al politistilor inarmati din Romania (45.609, din care 1.282 fac parte din fortele speciale), rata uzului de arma in ultimii patru ani a fost aproape insignifianta, dar ca in cazul celor de la Rutiera a crescut cel mai mult."Politistii de la Rutiera, insa, pare sa fi fost mai pistolari, cu o crestere de aproape trei ori a ratei uzului de arma numai in 2018 fata de anul precedent. E drept ca traficul din Romania predispune la nervi si agresivitate (probabil efecte colaterale ale cresterii economice), insa practica ne arata ca nu cu armele de foc se raspunde la aceste probleme", spun cei de la APADOR-CH.Acestia transmit ca media folosirii armelor de foc in Romania, de catre Politie, in ultimii patru ani, a fost de cinci ori pe luna."Din care au rezultat, totusi, trei morti si 31 de raniti. Sunt acestea argumente in favoarea sau in defavoarea introducerii in dotarea Politiei a armelor neletale?", se intreaba acestia.Amintim ca, la inceputul lunii februarie, o femeie din judetul Mures a fost impuscata in zona capului, din greseala, de un politist care urmarea un sofer fugar.A.G.